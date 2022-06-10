اليوم السابع
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العثور على جثة مجهولة الهوية بإحدى قرى مركز نقادة بقنا

الجمعة، 10 يونيو 2022 11:51 ص
العثور على جثة مجهولة الهوية بإحدى قرى مركز نقادة بقنا جثة - أرشيفية
قنا - صابر سعيد

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عثر أهالي بقرية صوص، اليوم الجمعة، على جثة سيدة مجهولة الهوية بناحية القرية التابعة لمركز نقادة جنوب محافظة قنا.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد العثور على جثة سيدة مجهولة الهوية في قرية صوص التابعة لمركز نقادة، وجاري تكثيف الإجراءات لمعرفة أسباب الوفاة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات وجاري نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.


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