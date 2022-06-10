العثور على جثة سيدة داخل منزلها بإحدى قرى قنا

قنا صابر سعيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الجمعة، من العثور على جثة سيدة داخل منزلها بقرية القناوية، التابعة لمركز قنا.



تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل منزلها بقرية القناوية في قنا، وتبين العثور على جثة في الأربعينات من العمر، وجاري تكثيف الإجراءات لمعرفة أسباب الوفاة.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.