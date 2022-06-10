كتبت فاطمة خليل

فقدان الوزن يصبح أكثر صعوبة مع تقدمك في السن، وقد يكون لديك دافع أقل للذهاب إلى الجيم أو صالة الألعاب الرياضية، سواء كان ذلك بسبب جدول الأعمال المزدحم أو ألم المفاصل، ومع ذلك ، من المهم الحفاظ على وزن صحي في أي عمر، في هذا التقرير نتعرف على الطريقة الصحيحة لإنقاص الوزن بعد سن الستين، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

الطريقة الصحيحة لإنقاص الوزن بعد سن الستين



1- التركيز على فقدان الدهون



بدلاً من التركيز على فقدان الوزن، يجب التركيز على بناء العضلات خلال هذا الوقت يمكنك المساعدة في بناء عظام أقوى وأكثر صحة عن طريق الضغط على مفاصلك من خلال تمارين حمل الأثقال.

بدلاً من التركيز على الرقم على الميزان، خصص وقتك وطاقتك لإنشاء روتين جديد لتدريب القوة.

2- ابق رطبًا



يجب على أي شخص يحاول إنقاص الوزن وتحسين صحته العامة اتباع ذلك، لكنه مهم بشكل خاص مع تقدمنا ​​في السن. من الضروري شرب كمية كافية من الماء لأنه ضروري لعملية الهضم والتمثيل الغذائي.

يمكن لأجسامنا أن تخطئ بسهولة بين العطش والجوع ، مما يجعلنا نستهلك سعرات حرارية أكثر مما نحتاج إليه.

3- تناول البروتين



اهدف إلى تناول 30 جرامًا من البروتين لكل وجبة، أو أكثر إذا كانت لديك رغبة قوية في تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات.

يعتبر البروتين أكثر إشباعًا من الكربوهيدرات والدهون ، لذلك تقل احتمالية الوصول إلى الوجبات الخفيفة غير الصحية إذا تناولت كمية كافية منها.

4- لا تستسلم



في حين أن الوصول إلى وزن صحي في الستينيات من العمر أمر ممكن تمامًا كما كان في العشرينات من العمر ، فقد يستغرق الأمر وقتًا أطول قليلاً، لذا يجب ألا تستسلم وتدفع نفسك لممارسة التمارين الرياضية.

5- تدريب القوة



يؤدي فقدان العضلات إلى بطء عملية التمثيل الغذائي، وهو ما يفسر سبب زيادة احتمالية زيادة الوزن والحفاظ عليه من ناحية أخرى ، يمكن أن يساعد رفع الأثقال في زيادة التمثيل الغذائي عن طريق زيادة كتلة العضلات.