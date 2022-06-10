وأوضح المركز الوطني الصيني لشبكات الزلازل - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - أن زلزالاً بقوة 5.8 درجة ضرب مدينة ماركانغ بولاية آبا ذاتية الحكم لقوميتي التبت وتشيانغ تلاه زلزال آخر بقوة 6.0 درجة، مؤكدا أن عمليات الإغاثة من الكوارث جارية بطريقة منظمة.



وأشار المركز إلى أن المقاطعة فعلت حالة الاستجابة الطارئة من المستوى الثالث لمواجهة تداعيات الزلزال، كما تم إرسال أكثر من 750 شخصاً من مديرية الإطفاء إلى مركز الزلزال، وتم تفعيل الاستجابة الوطنية للطوارئ من المستوى الرابع في الصين.