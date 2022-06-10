اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الشرطة الكندية تفرض الحراسة على 314 مليون دولار من الأموال الروسية

الجمعة، 10 يونيو 2022 10:40 ص
الشرطة الكندية تفرض الحراسة على 314 مليون دولار من الأموال الروسية الشرطة الكندية
أ ش أ

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أعلنت الشرطة الكندية فرض الحراسة على 314 مليون دولار من أموال روسيا الموجودة في كندا، وفقا لما جاء فى قناة روسيا اليوم الروسية.

وقد بلغ مجموع الأموال الروسية المحجوز عليها في كندا حتى السابع من يونيو 412.1 مليون دولار كندي أو 328.6 مليون دولار أمريكي، منها 123 مليون دولار كندي قيمة أموال المواطنين الروس المودعة لدى البنوك الكندية.

ولا تكتفي السلطات الكندية بالحجز على أموال روسيا، بل تطمح إلى مصادرتها حتى تصبح ملكا لكندا.

وكشفت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي: "أننا لا نبحث عن إمكانية الحجز على أموال روسيا فحسب بل نتطلع إلى مصادرتها".

 

 


كندا

الشرطة الكندية

روسيا

مصادرة اموال روسية

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