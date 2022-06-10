وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الجمعة تحت عنوان " مواجهة الإرهاب" - أن السعودية تخوض حرباً شرسة على الإرهاب، وتواجهه فكرياً وأمنياً وسياسياً، وقد عملت على تجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية عبر العديد من الخطوات الاحترازية، حيث ترتبط المملكة بعدة اتفاقيات دولية وإقليمية لمكافحة الإرهاب، باعتباره من أخطر التحديات التي تواجه المجتمع الدولي في الوقت الراهن، فما تعرض له العالم من إرهاب وأحداث دامية جعل المجتمع الدولي أكثر إصراراً واتحاداً في مواجهة ظاهرة الإرهاب العالمي.

وأشارت إلى أن سر نجاح السعودية في مواجهة الإرهاب هو انطلاقها من خطة استراتيجية أمنية وفكرية متكاملة، حتى بات لها دور محوري وقيادي في ذلك، وهي أول من عرف الإرهاب بأنه كل عمل إجرامي منظم يهدف لتخريب الممتلكات، والإفساد في الأرض، والإخلال بالأمن، وإزهاق الأنفس، وإراقة الدماء المعصومة، أياً كان توجه، ودين، ومذهب، وأهداف مرتكب هذا الفعل الإجرامي.