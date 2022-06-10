الداخلية تضبط "هيروين وشابو" فى حملات أمنية بالقاهرة والمحافظات

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول السلام ، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) ، وضبط (شخصين "لأحدهما له معلومات جنائية") حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة العمرانية ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين - كمية من مخدر الآيس "الشابو"– مبلغ مالى – 3 هاتف محمول – ميزان حساس)، وضبط (عدد 5 أشخاص) حال تواجدهم بدائرة مركزى شرطة (القناطر الخيرية – الخانكة) ، وبحوزتهم (كمية لمخدر الهيروين وزنت 900 جرام – كمية لمخدر البودر - مبلغ مالى – 6 هاتف محمول) ، وضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العامرية ، وبحوزته (عدد 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول)، وضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة مركز شرطة أبوصوير ، وبحوزته (عدد 36 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3,600 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول).

ونجحت الجهود في ضبط (ربة منزل) حال تواجدها بدائرة قسم شرطة المنيا ، وبحوزتها (كمية لمخدر الهيروين– مبلغ مالى – ميزان حساس)، وضبط (عدد 3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية) حال تواجدهم بمسكنهم بدائرة مركز شرطة أسيوط ، وبحوزتهم (عدد 15 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام – 3 قطع سلاح نارى – عدد من الطلقات النارية – 2 خزينة طبنجة – 2 سلاح أبيض – 2 دراجة نارية بدون لوحات - مبلغ مالى – 3 هاتف محمول) ، وضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة قنا ، وبحوزته (كمية لمخدر الأفيون وزنت 2 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول).

وتمكنت جهود إستهداف بؤرة السحر والجمال من ضبط (أحد العناصر الإجرامية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان ، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول).