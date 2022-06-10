الداخلية تضبط شحنة من الكبتاجون بقيمة 642 ألف جنيه بالقاهرة

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن القاهرة نشاط ( أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" ، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة ) تخصص فى الإتجار بالعقاقير المخدرة وخاصة عقار الكبتاجون المخدر وترويجه على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه حال تواجده أسفل مسكنه بدائرة القسم ، وبحوزته (18350 قرص مخدر لعقار الكبتاجون المخدر – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) وبمواجهته بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (642٫000 ستمائة وإثنان وأربعون ألف جنيه تقريباً) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.
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