الداخلية تضبط شحنة حشيش بقيمة 714 ألف جنيه بالبحيرة

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن البحيرة نشاط (أحد العناصر الإجرامية ، مقيم بدائرة مركز شرطة إدكو بالبحيرة) تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة مركز شرطة المحمودية بالبحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع .
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وأمكن ضبطه حال إستقلاله دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة مركز شرطة المحمودية بالبحيرة، وبحوزته (102 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10٫200 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول)، بمواجهته بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.
تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (714٫000 سبعمائة وأربعة عشر ألف جنيه تقريباً) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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