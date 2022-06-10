الداخلية تضبط شحنة حشيش بقيمة 714 ألف جنيه بالبحيرة

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن البحيرة نشاط (أحد العناصر الإجرامية ، مقيم بدائرة مركز شرطة إدكو بالبحيرة) تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة مركز شرطة المحمودية بالبحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وأمكن ضبطه حال إستقلاله دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة مركز شرطة المحمودية بالبحيرة، وبحوزته (102 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10٫200 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول)، بمواجهته بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (714٫000 سبعمائة وأربعة عشر ألف جنيه تقريباً) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.