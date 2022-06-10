الحكومة تستعرض نشاطها الأسبوعى.. إنفوجراف

كتبت هند مختار

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلطت الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 4 يونيو حتى 10 يونيو 2022، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل قراراً بالموافقة على إجراء حركة ترقيات بكافة وحدات الجهاز الإداري بالدولة إلى المستويات الوظيفية الأعلى للموظفين الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية في 30/6/2022، على أن تتم حركة الترقيات اعتباراً من 1/7/2022، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص مساحة 1857.91 فدان بناحية مطوبس، لصالح محافظة كفر الشيخ، لاستخدامها في الأنشطة الصناعية.

كما تضمنت القرارات أيضاً، الموافقة على تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة ناحية محافظة كفر الشيخ، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لاستخدامهما في أنشطة الاستزراع السمكي، الأولى بمساحة 2857.51 فدان، والثانية بمساحة 6193.91 فدان، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة، وعددها 21 قطعة أرض، بمحافظات مطروح، والبحيرة، والسويس، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، وذلك لاستخدامها في إنشاء محطات تحلية مياه البحر حتى عام 2050، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بشأن تعديل الحد الشرقي لمحافظة القاهرة، بحيث تضم مساحات أراضي العاصمة الإدارية الجديدة وامتدادها.

وشملت القرارات كذلك، إحاطة مجلس الوزراء بما تم من إجراءات لطرح واستغلال مدرسة الموهوبين بمدينة نصر، كمدرسة رياضية دولية، وذلك بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاماً، من خلال المزايدة العامة العلنية، والموافقة على تعاقد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع شركة المقاولون العرب (فرع شمال الدلتا) للقيام بأعمال مشروع ترميم وإنشاء وإعادة تأهيل قصر الملك فؤاد والأرض المحيطة به، ليكون مركز إبداع مصر الرقمية بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بالتنسيق الكامل مع المجلس الأعلى للآثار، بجانب الموافقة على قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاقد على شراء الكتب والمحتوى العلمي، وطبع وتوريد وتوزيع وحقوق ملكية الكتب المطورة، وذلك للمراحل التعليمية الابتدائية والاعدادية والثانوية (الفني والعام) والمستويين الأول والثاني برياض الأطفال.

واستكمالاً للقرارات، أشار التقرير إلى أنه قد تمت اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 5/6/2022، وذلك فيما يتعلق بأوامر الإسناد أو زيادتها للشركات المنفذة للمشروعات، بهدف استكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم انفاقها لعدد 22 مشروعاً لوزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار، وكذلك الموافقة على استكمال إجراءات انضمام جمهورية مصر العربية لعضوية المؤسسة الأفريقية للتمويل، والمشاركة في الهيكل التمويلي لها، فضلاً عن الموافقة على تحويل الدفعة الثانية من موازنة جهاز شئون البيئة (الباب السادس) للعام المالي 2021-2022 إلى محافظة جنوب سيناء؛ حتى تتمكن المحافظة من تنفيذ وإنشاء وتجهيز الحديقة المركزية بمدينة شرم الشيخ، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة البيئة ومحافظة جنوب سيناء في هذا الشأن.

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لمتابعة موقف تنفيذ بروتوكولات التعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لتنفيذ عدد من المشروعات، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى عقد اجتماع لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات محاور الطرق الرئيسية والكباري على مستوى الجمهورية، بحضور وزيري الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ورئيس الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتضمنت الاجتماعات أيضاً، وفقاً لما أبرزه التقرير، اجتماع "اللجنة العليا للأداء الاقتصادي"، حيث قال إن كل وزارة سيتم تكليفها بتحقيق مهام محددة، وسيكون كل وزير مسئولاً عن الوفاء بإنجاز هذه المستهدفات، وذلك بحضور وزراء البترول والثروة المعدنية، والعدل، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، بالإضافة إلى اجتماع مع وفد المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، حيث أكد أن مصر والبنك الدولي تجمعهما شراكة مثمرة، إذ تبلغ قيمة محفظة التعاون الجاري 5.93 مليار دولار، وذلك في قطاعات تشمل الصحة والنقل والبيئة وغيرها، وذلك بحضور وزيرة التعاون الدولي، ومساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية، فضلاً عن اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لبروتوكولات المشروعات بين الوزارات والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث أكد أهمية المشروعات الخدمية والتنموية التي تنفذها الهيئة، ووجه بسرعة توفير التمويل لاستكمال هذه المشروعات، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس الفرع المالي بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

كما شملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للتقرير، اجتماعاً لاستعراض مسودة استراتيجية النهوض بالسياحة المصرية، التي أعدها أحد بيوت الخبرة العالمية، بتكليف من الاتحاد المصري للغرف السياحية، ووزارة السياحة والآثار، وذلك بحضور وزير السياحة والآثار، ورئيس اتحاد الغرف السياحية، ومساعد وزير السياحة، وممثلي المكتب الاستشاري الذي أعد الاستراتيجية، بالإضافة إلى اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية؛ لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة، حيث تمت المناقشة على إعلان زرزارة في مدينة الغردقة وعزبة المطار بالهايكستب وحكر السكاكيني كمناطق إعادة تخطيط، وذلك بحضور وزراء السياحة والآثار، والتخطيط، والتنمية المحلية، والبيئة، والإسكان، والزراعة، ونائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، ومدير مركز استخدامات أراضي الدولة، ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، بجانب عقد اجتماع لمتابعة الخطوات التي يتم اتخاذها من أجل تبسيط وتسهيل إجراءات عبور المواطنين والبضائع الأنفاق أسفل قناة السويس، وذلك بحضور وزيري التموين والتجارة الداخلية، والنقل، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومستشار رئيس هيئة قناة السويس.

وبجانب ما سبق، أشار التقرير إلى عقد اجتماع مع مجموعة من ممثلي كبرى صناديق الاستثمار العالمية لاستعراض فرص الاستثمار المتاحة في السوق المصرية، سواء في الأصول الثابتة أو في البورصة، حيث أكد أن الحكومة تتبنى حالياً سياسات جديدة ترتكز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وذلك بحضور نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورئيس البورصة المصرية، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، بالإضافة إلى الاجتماع الأسبوعي، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات مثل توطين صناعة الدواء، ومسودة الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية 2022- 2027، وكذلك عقد اجتماع مع وزيري السياحة والآثار، والطيران المدني، حيث أكد أن الحكومة مستعدة لتبنى كل الإجراءات والمحفزات الممكنة لزيادة عدد السائحين الوافدين إلى مصر.

وبشأن الأنشطة التي قام بها السيد رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت متابعة الجهود المبذولة من قبل اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء خلال شهر مايو الماضي، وذلك من خلال التقرير المقدم من المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة، حيث تمت الاستجابة خلال الفترة المشار إليها لنحو ٤٨٩ حالة، تم رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي، كما شهد مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين "الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة" وشركة "سوميتومو إيجيبت"؛ لإقامة أكبر مصنع لشركة "سوميتومو" اليابانية على مستوى العالم لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات، بنظام المناطق الحرة، وذلك على مساحة ١٥٠ ألف متر مربع بمدينة "العاشر من رمضان".

كما تضمنت الأنشطة أيضاً، زيارة إلى العاصمة الصومالية مقديشيو، للمشاركة نيابة عن رئيس الجمهورية، في مراسم تنصيب الرئيس العاشر لجمهورية الصومال الفيدرالية، الرئيس حسن شيخ محمود، فضلاً عن إلقاء كلمة خلال مشاركته في مراسم تنصيب الرئيس العاشر لجمهورية الصومال الفيدرالية، حيث قال إن العلاقات المصرية - الصومالية استراتيجية وتاريخية، مؤكداً دعم مصر للجهود الوطنية الصومالية خلال الفترة المقبلة لتعزيز السلم والأمن في الصومال وتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الإرهاب، بجانب متابعة موقف تلقى ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال شهر مايو الماضى، حيث أكد أن هناك توجيهات للوزراء والمحافظين بمتابعة حل الشكاوى الواردة إليهم، فهذه الآلية مهمة جدا للتواصل مع المواطنين، بهدف العمل على الاستجابة لمطالبهم، والتفاعل لحل مشكلاتهم.

أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير، لقاء سيادته مع نائب رئيس جمهورية زيمبابوي، وزير الصحة، والوفد المرافق له، حيث أشار إلى توجيهات رئيس الجمهورية بتعزيز التعاون مع دول أفريقيا ووضع إمكانات مصر في خدمة الأشقاء الأفارقة في كل المجالات، وذلك بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، والأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، كما التقى مع رئيس الصومال على هامش مشاركته نيابة عن رئيس الجمهورية في مراسم تنصيب الأول، حيث نقل تهنئة وتحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى نظيره الصومالي، مشيراً إلى توجيهات الرئيس السيسي بتقديم مختلف صور الدعم والمساندة الممكنة للصومال الشقيق.