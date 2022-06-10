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الجيش الأمريكى يعلن أول إصابة بجدرى القرود لأحد أفراد الخدمة

الجمعة، 10 يونيو 2022 07:58 م
الجيش الأمريكى يعلن أول إصابة بجدرى القرود لأحد أفراد الخدمة الجيش الأمريكي - أرشيفية
وكالات

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أعلن المتحدث باسم القيادة الأمريكية الأوروبية اكتشاف أول حالة إصابة بالجيش الأمريكي بمرض جدري القرود بأحد أفراد الخدمة الفعلية في القوات المتمركز في شتوتغارت في ألمانيا.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن المتحدث باسم الجيش ويليام سبيكس، قوله في بيان "إن العنصر العسكري أثبت مؤخرا إصابته بجدري القرود".

وأضاف: "تمت رؤية الشخص وعلاجه في عيادة الصحة التابعة للجيش في شتوتغارت، وهو الآن في مكان معزول خارج القاعدة وسيبقى هناك حتى يتعافى".

وحسب البيان قرر مسئولو الصحة العامة أن الخطر على عموم السكان منخفض للغاية، وكإجراء احترازي يتم تتبع المخالطين لموظفي العيادة الذين تفاعلوا مع المريض، الحالة في شتوتغارت هي من سلالة غرب أفريقيا، التي تعتبر بشكل عام خفيفة وطبيعة الانتقال من إنسان إلى آخر محدودة"، منوها إلى أن الجيش الأمريكي يلتزم بجميع قوانين ولوائح الدولة المضيفة السارية.

ووفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ينتشر الفيروس في المقام الأول من خلال الاتصال المباشر مع سوائل جسم الشخص المصاب أو قروحه أو يمكن أن ينتشر من خلال المواد الملوثة مثل البياضات، فيما لا يزال الباحثون يتعلمون طرق انتقال محتملة أخرى مثل الاتصال بالسائل المنوي لشخص مصاب أو الاتصال بشخص مصاب ليس لديه أعراض.

وحتى أمس الخميس، أبلغ مركز السيطرة على الأمراض عن 45 حالة محتملة أو مؤكدة لمرض جدري القرود في 15 ولاية إضافة إلى مقاطعة كولومبيا.

وأفادت مراكز السيطرة على الأمراض بأن هناك 1356 حالة إصابة بجدري القرود وفيروس الأورثوبوكس -عائلة الفيروسات التي ينتمي إليها جدري القرود- في 31 دولة، حيث لا يتوطن جدرى القرود.


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