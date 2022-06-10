التحقيقات: 3 عاطلين قتلوا سائق سيارة أجرة لسرقتها وتخلصوا من جثته بالقليوبية

كتب عبد الله محمود

كشفت تحقيقات النيابة العامة حول واقعة ضبط 3 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، أن المتهمين قاموا بقتل سائق سيارة أجرة أثناء سرقتهم سيارته التي يعمل عليها، وذلك لمقاومته لهم لمنعهم من سرقة سيارته.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين، قاموا بإيقاف السائق المجنى عليه، وطلبوا منه توصيلهم إلى أحد الأماكن في محافظة القليوبية، حيث تبين أن الجناة فور وصولهم لأحد الأماكن المقطوعة التي لا يوجد بها أحد طلبوا من السائق الضحية أن يتوقف في هذا المكان حتى يتمكنوا من قضاء حاجتهم، إلا أن السائق شك في الأمر ورفض التوقف وحاول اكمال القيادة حتى يصل إلى مكان به أشخاص يستغيث بهم من المتهمين، إلا أن ال3 عاطلين قاموا بشل حركته وأوقفوا السيارة.

وتبين من خلال التحقيقات أيضا، أن المجنى عليه حاول مقاومة المتهمين ومنعهم من الاستيلاء على سيارته، لكن الجناة عاجلوه وأنهوا حياته خنقا حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وفارق الحياة، حيث قام المتهمين بعد ذلك بحمل جثة السائق القتيل، واخرجوه من السيارة وتخلصوا منها بعد أن استولوا على كافة أوراقه الثبوتية، وفروا هاربين، حتى تم إلقاء القبض عليهم من قبل رجال المباحث.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث مديرية أمن القليوبية بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص مقتول وملقى بأحد الطرق مجهول الهوية، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات واستخدام التقنيات الحدثية وتفريغ كاميرات المراقبة في المنطقة، تبين أن الجثة لسائق كان يقود سيارة أجرة، وبالكشف على ارقام السيارة أتضح أنها ملك سائق يقطن بمحافظة القاهرة ومبلغ عن تغيبه من أهليته، وبالتواصل مع الإدارة العامة للمباحث الجنائية، تم التنسيق فيما بينهم لكشف ملابسات غموض الواقعة.

وبالتنسيق مع ضباط مباحث مديرية أمن القاهرة، وإجراء التحريات اللازمة، تبين قيام 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" بإرتكاب واقعة مقتل سائق سيارة أجرة "تاكسى" عقب استقلالهم السيارة صحبته من دائرة قسم شرطة الأزبكية، والاستيلاء على السيارة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وتمكن رجال المباحث من ضبطهم وبحوزتهم بعض المتعلقات الخاصة بالسيارة المستولى عليها - ساعة يد - هاتف محمول "ملك المجنى عليه"- السيارة المستولى عليها).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، مضيفين أنهم اتفقوا فيما بينهم على سرقة سيارة أجرة عقب التخلص من قائدها، حيث قاموا بايقاف المجنى عليه أثناء سيره بدائرة القسم، وطلبوا منه توصيلهم لإحدى المناطق بمحافظة القليوبية، وفور وصولهم قاموا بالاعتداء عليه مما أدى إلى وفاته ثم قاموا بإلقاء الجثة بأحد المجارى المائية واستولوا على السيارة، وفروا هاربين.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي باشرت التحقيق، وامرت بحبس الجناة على ذمة التحقيقات.