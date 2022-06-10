التحقيقات: المتهمات بالاستيلاء على أموال المواطنين بالويلى اعتدن الإجرام

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب القاهرة، أن الـ3 سيدات المتهمات بتكوين تشكيل تخصصن في النصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية بحوالي 2 مليون جنيه في الوايلي اعتدن الإجرام وارتكبن 13 واقعة سابقة بذات الأسلوب.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغات من 8 أشخاص- مقيمين بمحافظة القاهرة) بتضررهم من (3 سيدات - لهم معلومات جنائية - مقيمات بدائرة قسم شرطة الوايلى) لقيامهن بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، عقب قيامهن بتسهيل حصولهم على قروض خاصة بمشروعات متناهية الصغر، والاستيلاء على القروض عقب إيهامهم بتوظيفها فى تجارة الأدوات الكهربائية مقابل نسبة أرباح شهرية، وعدم التزامهن بتسديد الأرباح وتهربهن من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمات وتمكن رجال المباحث من ضبطهن وبحوزة إحداهن "بطاقة دفع إلكتروني خاصة باسم إحدى السيدات.

وبمواجهتهن اعترفن بقيامهن بالنصب على المواطنين بالأسلوب المُشار إليه، وأقرت المتهمة التى ضُبط بحوزتها بطاقة الدفع الإلكترونى أن البطاقة خاصة بمديرة مكتب إحدى الشركات الخاصة بالقروض سابقًا، والتى كانت تسهل لها منح القروض للمجنى عليهم مقابل إيداع مبالغ مالية بالفيزا الخاصة بها نظير ذلك "جار تحديدها وضبطها".