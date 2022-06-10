اليوم السابع
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التحريات تكشف ملابسات غرق طفل بإحدى الترع فى منطقة الصف بالجيزة

الجمعة، 10 يونيو 2022 03:47 م
التحريات تكشف ملابسات غرق طفل بإحدى الترع فى منطقة الصف بالجيزة الإنقاذ النهري - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية في مصرع طفل تعرض للغرق بإحدى الترع في الصف، وأشارت التحريات إلى أن الطفل أثناء الاستحمام بالترعة تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة.

 

استمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرة الطفل، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق طفل بإحدى الترع في الصف، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم تحديد هوية الطفل، وتبين إقامته بقرية في الصف.

 

تم العثور على جثة الطفل بعد عمليات بحث، وانتشالها، ونقلها إلى ثلاجة المستشفى العام، وبسؤال أفراد أسرته لم يشتبهوا في وفاته جنائيا، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.


غرق طفل

غرق طفل بالصف

امن الجيزة

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