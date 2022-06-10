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البنك المركزى الروسى يخفض سعر الفائدة الرئيسى إلى 9.5%

الجمعة، 10 يونيو 2022 01:16 م
البنك المركزى الروسى يخفض سعر الفائدة الرئيسى إلى 9.5% المركزى الروسى
كتب أحمد علوى

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قرر البنك المركزي الروسي، خلال اجتماع مجلس إدارته اليوم، الجمعة، خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 1.5% إلى 9.5% سنويا.

وعقب قرار المركزي الروسي صعدت العملة الروسية وسجلت مستوى دون 58 روبلا للدولار، وفيما يلي أبرز النقاط التى أشار إليها المركزى خلال اجتماعه:

- المركزي خفض توقعاته للتضخم للعام 2022 إلى 14% - 17%، في السابق التوقعات كانت 18% - 23%.

- المركزي يتوقع التضخم في العام 2023 عند مستوى 5% - 7%، على أن يبلغ 4% في العام 2024.

- المركزي يتوقع أن يكون متوسط ​​سعر الفائدة الرئيسي في العام 2022 في حدود 10.8% - 11.4%، وفي العام 2023 في نطاق 7% - 9%، وفي العام 2024 بين 6% و7%.

 


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