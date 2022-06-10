البط بـ35 جنيها والفراخ بـ33.. جولة فى سوق الدواجن بالمنوفية "فيديو"

فريق المحافظات

أجرى اليوم السابع جولة من داخل أحد الأسواق بمحافظة المنوفية، للتعرف على بورصة الدواجن وأسعارها ومدى إقبال المواطنين على شرائها، وبالتحديد بعد انخفاض أسعارها بشكل جيد.

وقال عصام شخبة أحد التجار ببورصة الدواجن، إن الأسعار انخفضت تدريجيا عن الأسبوع الماضى، وأصبحت الآن أفضل علاوة أن هناك تزايد من المواطنين على الشراء بصورة جيدة، لافتا إلى أن المواطنين أصبحوا يقبلون على شراء الأنواع البلدية من الدواجن والبط المختلفة.



وأضاف شخبة، أن الأسعار تبدأ من 33 جنيها لسعر الكيلو من الفراخ، و52 جنيها لسعر الديوك البلدى، والبط الفرنساوى الكيلو 35 جنيها، مشيرا إلى أن أسعار السوق فى البورصة كانت فى الفراخ قد وصلت إلى 35 جنيها وبدأت فى الانخفاض.







