الأجهزة الأمنية تكشف هوية جثة عثر عليها فى الزراعات بإحدى قرى قنا

قنا صابر سعيد

عثر أهالي بقرية صوص، اليوم الجمعة، علي جثة مجهولة الهوية بناحية عزبة طايع التابعة لمركز نقادة جنوب محافظة قنا.



تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد العثور علي جثة مجهولة الهوية في قرية صوص التابعة لمركز نقادة، وكشفت الأجهزة الأمنية هوية الجثة وهي لطفلة تدعي "آيات ص" 15 عاما، وجاري تكثيف الإجراءات لمعرفة أسباب الوفاة، وفي انتظار معاينة النيابة.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات وجاري نقل الجثة إلي مشرحة المستشفى











