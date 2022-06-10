وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس - في بيان صحفي مقتضب - إن نحو 45 ألفا مصل أدوا صلاة الجمعة في باحات المسجد المبارك.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع المدينة ومُحيط المسجد، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت العشرات من دخول المسجد، واعتقلت شابًا من منطقة باب العامود، كما اعتدت على المواطن نضال النتشة بعد أن أوقفته عند باب الأسباط.



وأضافوا أنه رغم إجراءات الاحتلال رفع العلم الفلسطيني على إحدى بوابات المسجد الأقصى.

ورصد عدد من المُصلين آثار تشققات في أرضية المسجد الأقصى من جهة باب الحديد، جراء منع قوات الاحتلال لجنة إعمار المسجد من ترميمها.

وكانت دعوات أطلقت في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وداخل أراضي الـ 48، لشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، لأداء صلاة الجمعة في رحابه، ردًا على اقتحامات المستوطنين واستفزازاتهم.