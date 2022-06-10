افتتاح مسجدين بقريتين فى كفر الشيخ بتكلفة 2.5 مليون جنيه بالجهود الذاتية

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت قريتان ببلطيم وسيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، افتتاح مسجدين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وإشراف الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ بتكلفة 2 مليون و500 ألف جنيه بالجهود الذاتية، المسجد الكبير بقرية 65 الخاشعة ببلطيم، ومسجد عبد الدايم الجديد، (الكبير) بقرية عبدالدايم بإدارة سيدى سالم غرب.



جاء ذلك بحضور الشيخ الدكتور عطا بسيونى، وكيل مديرية أوقاف كفر الشيخ، وخطيب الجمعة، واللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، وشريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، والشيخ الدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة.



قال الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أنه تم افتتاح المسجدين بالجهود الذاتية من قبل الأهالي الذين تحملوا التكلفة، مؤكداً أن موضوع خطبة اليوم كان تحت عنوان "الدين والإنسان"، وأن الإنسان لا يرتقي في أى مجال من مجالات الحياة (زراعية أو صناعية أو تجارية) إلا من خلال تمسكه بمبادئ وتعاليم دينه الصحيحة بعيدا عن الغلو والتطرف والإرهاب، مؤكداً أنه لم يتم رصد أي مخالفات من خلال غرفة العمليات المشكلة بالمديرية.



افتتاح مسجد بالخاشعة ببلطيم



افتتاح مسجد بقرية بسيدي سالم



افتتاح مسجدين بكفر الشيخ



الحضور أثناء الافتتاح