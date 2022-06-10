إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين على طريق العلمين بالساحل الشمالى

أصيب 7 أشخاص بإصابات متنوعة، إثر حادث تصادم سيارتين، عند الكيلو 50 على طريق العلمين - وادي النطرون الساحل الشمالي، وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى العلمين النموذجى.

استقبل قسم الطوارئ بمستشفى العلمين النموذجي، خالد عابدين مزمل " 33 سنة " - من محافظة اسوان - مصاب باشتباه نزيف بالمخ واشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات بالجسم، وهدير مجدي محمد "30 سنة " من القاهرة- مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات بالجسم، وفريده خالد عابدين " 4 سنوات " - من القاهرة - مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، و عمر خالد عابدين " 7 سنوات " - من القاهرة - مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، واحمد محمد سنيور " 35 سنة " - من البحيرة - مصاب باشتباه كسر بالساق اليمني وكدمات وسحجات بالجسم، وعاصم حسين محمد " 16 سنة " - من البحيرة - مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات بالجسم.

وكانت غرفة عمليات مرفق الإسعاف، وغرفة عمليات شرطة النجدة، قد تلقيتا بلاغاً بالحادث، فتم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان البلاغ، وانتقلت على الفور قوات الشرطة والمرور، والأجهزة المعنية الأخرى، لإخلاء المصابين إلى مستشفى العلمين النموذجي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث.