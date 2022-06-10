اليوم السابع
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الجمعة، 10 يونيو 2022 09:29 م
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إحالة 5 عاطلين للجنايات بتهمة بيع المخدرات فى المعادى

الجمعة، 10 يونيو 2022 09:00 م
إحالة 5 عاطلين للجنايات بتهمة بيع المخدرات فى المعادى محكمة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة المعادى، بإحالة 5 عاطلين إلى محكمة الجنايات، لمحاكمتهم بتهمة تكوين شبكة لتوزيع وبيع المواد المخدرة لعملائهم.
 
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 5 أشخاص "لـ4 منهم معلومات جنائية" حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة المعادى، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة المتنوعة "الإستروكس، الهيروين، الحشيش"- مبلغ مالى - 2هاتف محمول.
 
وبمواجهة قوات الأمن للمتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائهم، فجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، والتى فى نهايتها أحالتهم لمحكمة الجنايات.

المخدرات

اخبار الحوادث

عقوبة حيازة المخدرات

المعادى

المواد المخدرة

مديرية أمن القاهرة



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