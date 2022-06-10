وذكرت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام- في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية- أنه: "بحلول صباح اليوم 10 يونيو، تضرر 754 طفلًا في أوكرانيا نتيجة للعدوان المسلح الروسي، مؤكدا قتل 263 طفلا وإصابة 491 آخرين.



وأشار البيان إلى أن "هذه الأرقام ليست نهائية، إذ يجري العمل في مناطق القتال الفعلي في الأراضي المحتلة والمحررة مؤقتا"، موضحا أن أكبر عدد من الضحايا من الأطفال سجل في منطقة دونيتسك (192 طفلا)، وأن نتيجة القصف الروسي اليومي للأراضي الأوكرانية، تضررت 1971 مؤسسة تعليمية، 194 منها دمرت بالكامل.