"أوقاف الأقصر" تفتتح مسجد الأنصار بمدينة طيبة الجديدة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة طيبة الجديدة شمال محافظة الأقصر، ظهر اليوم الجمعة، افتتاح مسجد الأنصار، عقب الانتهاء من تشييده وبناؤه خلال الفترة الماضية، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى الذى تقوم به وزارة الأوقاف تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.



ومن جانبه، صرح الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن افتتاح مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة، مسجد جديد من المساجد التى تم الانتهاء من بنائها وتشييدها، وهو مسجد الأنصار بمدينة طيبة الجديدة، حيث أناب فضيلته الشيخ صلاح نور عبد العال وكيل المديرية، وذلك لحضور حفل الافتتاح.



وقام الشيخ صلاح نور عبد العال وكيل مديرية أوقاف الأقصر بإلقاء خطبة الجمعة، والتى كانت بعنوان الدين والإنسان وبين فيها فضيلته أن رسالة الإسلام هي رسالة عامة وعالمية، جاءت للناس كافة وأن كل النداءات الإيمانية القرآنية الهدف منها سعادة الإنسان فى دنياه وآخرته، وقد حضر حفل الافتتاح فضيلة الشيخ على صديق أمير مدير إدارة أوقاف الزينية، وفضيلة الشيخ علاء محمد إبراهيم رئيس قسم المساجد بإدارة أوقاف الزينية، وعدد من المواطنين وكان قارئ الجمعة الشيخ أسامة الرزيقى.



وفى نفس السياق، كشف الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه تقرر انضمام عدد 147 مسجد جديدة للبرنامج الصيفي للأطفال، وذلك عقب صلاة الظهر أيام الأحد، والثلاثاء، والخميس من كل أسبوع، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وطبقا لم تم إعلانه على الموقع الرسمى لوزارة الأوقاف المصرية.



وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تتوالى أعمال افتتاح الأنشطة القرآنية بالمديرية، حيث أنه عقب ضم 147 مساجد جديدة فقد بلغ عدد المساجد المشاركة فى البرنامج الصيفي للطفل 202 مسجد منتشرة فى مختلف أرجاء المحافظة والإدارات المختلفة.







أوقاف الأقصر تفتتح مسجد الأنصار بمدينة طيبة الجديدة



أوقاف الأقصر تفتتح مسجد الأنصار بمدينة طيبة الجديدة



أوقاف الأقصر تفتتح مسجد الأنصار بمدينة طيبة الجديدة



أوقاف الأقصر تفتتح مسجد الأنصار بمدينة طيبة الجديدة