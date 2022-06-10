أوقاف الأقصر تعلن ضم 147 مسجدا جديدا للبرنامج الصيفي للطفل.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه تقرر انضمام عدد 147 مسجد جديدة للبرنامج الصيفي للأطفال، وذلك عقب صلاة الظهر أيام الأحد، والثلاثاء، والخميس من كل أسبوع، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وطبقا لم تم إعلانه على الموقع الرسمى لوزارة الأوقاف المصرية.



وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تتوالى أعمال افتتاح الأنشطة القرآنية بالمديرية، حيث أنه عقب ضم 147 مساجد جديدة فقد بلغ عدد المساجد المشاركة فى البرنامج الصيفي للطفل 202 مسجد منتشرة فى مختلف أرجاء المحافظة والإدارات المختلفة.



وأوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أنه تم البدء بدعم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وبرعاية الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف، فى برنامج "حق الطفل" وهو برنامج ثرى ومهم، يتم الانطلاق فيها بتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى مع فهم معانيه، ويتم البدء بتفسير جزء عم وكتاب "الآداب العامة" من تأليف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وكتاب "موسوعة الدروس الأخلاقية" بإعداد الإدارة العامة لدروس الدعوة بوزارة الأوقاف، بجانب إصدارات وزارة الأوقاف الخاصة بالأطفال، والتى جاءت ضمن سلسلة "رؤية" وفيها نفع عظيم لثقافة عامة للأطفال خلال البرنامج.



ويضيف وكيل أوقاف الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه يتم أيضاً تعليم الأطفال من "مجلة الفردوس" التى تقدم للطفل المسلم، مع مجلة "منبر الإسلام" التي تمت برعاية المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، موضحاً أن البرنامج يهدف لبناء وعى الأطفال بطريقة وسطية صحيحة، حيث أنه بعد وصول التعليمات من مديرية أوقاف الأقصر وإدارة أوقاف إسنا، تم البدء فى هذا البرنامج الذي يستمر 3 شهور فى أيام الأحد والثلاثاء والخميس كل أسبوع بعد صلاة الظهر.







ضم 147 مسجد جديد للبرنامج الصيفى للطفل (1)



ضم 147 مسجد جديد للبرنامج الصيفى للطفل (2)



ضم 147 مسجد جديد للبرنامج الصيفى للطفل (3)



ضم 147 مسجد جديد للبرنامج الصيفى للطفل (4)



ضم 147 مسجد جديد للبرنامج الصيفى للطفل (5)



ضم 147 مسجد جديد للبرنامج الصيفى للطفل (6)



ضم 147 مسجد جديد للبرنامج الصيفى للطفل (7)



ضم 147 مسجد جديد للبرنامج الصيفى للطفل (8)



ضم 147 مسجد جديد للبرنامج الصيفى للطفل (9)



ضم 147 مسجد جديد للبرنامج الصيفى للطفل (10)









