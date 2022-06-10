أمير المدينة المنورة يبحث مع وزير الحج منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن

إيمان حنا

بحث أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز مع وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.وفق "سبق" .

كما تم استعراض المواقع والمحطات التي يمر بها ضيوف الرحمن أثناء زيارتهم للمدينة المنورة، ومنظومة الخدمات المقدمة لهم وفق أعلى المعايير بما يترجم تطلعات القيادة الرشيدة في تهيئة الأجواء بالمدينتين المقدستين للتيسير على ضيف الرحمن خلال أداء النسك في أجواء مفعمة بالسكينة والطمأنينة، مشيداً بأداء البرنامج في خدمة زوار المسجد النبوي الشريف بما يساهم في إثراء تجربتهم الدينية والثقافية من خلال زيارة مواقع التاريخ الإسلامي بالمدينة المنورة.

واطلع الأمير فيصل بن سلمان، على ملامح من تفاصيل رحلة ضيف الرحمن في المدينة المنورة ابتداء بالمنافذ والمواقيت المكانية مرورًا بثاني الحرمين الشريفين، واستمع إلى استعدادات الجهات الحكومية المشاركة ميدانياً في منظومة خدمات الحج للموسم الجاري.

من جهته، أكد وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أن البرنامج بالتشارك والتنسيق مع إمارة منطقة المدينة المنورة وهيئة التطوير والأمانة ووكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف وكافة الجهات الحكومية ومؤسسات القطاعين الخاص وغير الربحي، يعمل كمنظومة واحدة متناغمة لخدمة ضيف الرحمن لتقديم أقصى درجات الرعاية والعناية والتيسير لضيوف الرحمن.

شارك فى اللقاء أمين منطقة المدينة المنورة الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة المهندس فهد بن محمد البليهشي، ووكيل وزارة الحج لشؤون العمرة والزيارة محمد بن عبدالرحمن البيجاوي ووكيل إمارة المنطقة وهيب بن محمد السهلي، والرئيس التنفيذي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن المهندس محمد أبوالخير إسماعيل.