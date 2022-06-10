أطعمة تساعد على السيولة لمرضى تجلط الدم

كتبت فاطمة ياسر

الإصابة بتخثر الدم من الأمراض المعقدة، التى يجب البحث عن أسبابها، واتباع جميع التعلميات التي حث على القيام بها الطبيب لتجنب الإصابة بالجلطات، لذا يوضح التقرير التالى الأطعمة المهمة لهؤلاء المرضى وفقا لموقع "healthline".

أوضح التقرير أن التعرض للإصابة بضعف فى الدورة الدموية يتسبب فى الإصابة بامراض الشرايين، والسمنة والسكر، بالاضافة إلى القيام بالعديد من العادات اليومية الخاطئة كالتدخين وعدم ممارسة الرياضة، وهذا يزيد من شعورالمريض بالام شديدة، وتشنجات العضلات وبرودة اطراف الجسم.