أسوشيتدبرس: إدارة بايدن تلغى اختبار كورونا للمسافرين الدوليين بداية من الأحد

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، إن إدارة بايدن قامت برفع إلزامية إجراء اختبار كورونا للمسافرين الدوليين قبل يوم من رحلاتهم، لتخف بذلك واحدا من آخر القيود الإلزامية التى فرضتها بهدف احتواء كورونا، بحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس.

وقال مسئول رفيع المستوى بالإدارة، أن الأمر الإلزامى ينتهى بنهاية غدا السبت، موضحا أن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية قررت أنه لم يعد هناك حاجة له.

وأضاف المسئول الذى رفض الكشف عن هويته، أن الوكالة ستعيد تقييم الحاجة لمتطلب إجراء الاختبار كل 90 يوما، ويمكن إعادته مرة أخرى لو ظهرت متغيرات جديدة مقلقة.

وكانت إدارة بايدن قد فرضت متطلب الاختبار العام الماضى مع ابتعادها عن القيود التى حظرت تماما السفر غير الضرورى من عدة دول أغلبها من أوروبا إلى جانب الصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند، وركزت بدلا من ذلك على تصنيف الأفراد وفقا للخطر الذى يسببونه للآخرين.

وكانت أعلنت اليابان، اليوم الجمعة، استئناف إصدار التأشيرات الخاصة باستقبال السائحين الأجانب، وتعد هذه هي الخطوة الأولى لزيادة جذب السائحين إلى البلاد مرة أخرى منذ تفشي فيروس كورونا، وذلك لدعم الاقتصاد مع تلاشي المخاوف بشأن الجائحة.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية، أن الحكومة قررت أن تكتفى مبدئيا بوصول السياح إلى الجولات المصحوبة بمرشدين من 98 دولة ومنطقة تعتبر ذات معدلات إصابة منخفضة، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وكوريا الجنوبية وإندونيسيا وتايلاند.

وتتوقع السلطات اليابانية أن يبدأ وصول السياح على نطاق واسع في أواخر شهر يونيو، على أقرب تقدير، حيث يستغرق الأمر عدة أيام على الأقل لاستكمال الإجراءات الضرورية مثل إدخال معلومات المتقدمين في نظام التسجيل.