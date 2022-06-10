أخبار مصر.. غدا ذروة ارتفاع درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 43 درجة

نشر "اليوم السابع" خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، غدا ذروة ارتفاع درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 43 درجة وأسوان 45 حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، ذروة ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية و جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار على السواحل الغربية، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

غدا ذروة ارتفاع درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 43 درجة وأسوان 45

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت ، ذروة ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية و جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، حار على السواحل الغربية، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

رسالة من محمد صلاح لـ شيرين عبد الوهاب.. وهذه تفاصيل حالتها الصحية

يبدو أن النجمة شيرين عبد الوهاب أصبحت تحب التفاعل مع جمهورها على "إنستجرام"، والإجابة على كافة التساؤلات التى تشغل بالهم مؤخرًا، حيث علقت على مطالبات البعض بتعاونها مع عمرو دياب فى دويتو غنائى، وكتبت: "حاسة إن إحنا ممكن مش لايقين على بعض بس أكيد ممكن ودى حاجة أى حد يفرح بيها".

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طلبات عاجلة من الأهلى لموسيمانى فى اجتماع "حسم المصير".. تعرف عليها

يعود الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الاهلى، غدا السبت للقاهرة عقب نهاية الإجازة التى حصل عليها بعد خسارة دورى أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربى بثنائية دون رد فى 30 مايو الماضى ، ويعقد مسئولو الاهلى اجتماعاً مع المدرب لحسم موقفه من أمور عديدة على رأسها إجراء بعض التعديلات في طاقمه المعاون خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد ابلاغه عبر زووم في الساعات الماضية بضرورة تواجد مدرب عام ومدرب مساعد ومخطط أحمال جديد .

إحدى أوائل الثانوية العامة توجه رسالة للطلاب: قربوا من ربنا وبطلوا عياط

في لايف جديد لتليفزيون اليوم السابع يستضيف فيه سهيلة إحدى أوائل الثانوية العامة في عام 2020 حيث تقوم بإعطاء بعد المعلومات للمقبلين علي امتحانات الثانوية العامة 2022.

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بولتيكو": ارتفاع التضخم فى أمريكا بنسبة 8.6% خلال مايو الماضى

شهدت الولايات المتحدة ارتفاعا جديدا فى التضخم فى شهر مايو إلى مستوى غير مسبوق منذ أربع عقود، مع ارتفاع تكاليف الغاز والغذاء وغيره من الضروريات، مما حرم الأسر الأمريكية من اى راحة من ارتفاع الأسعار، بحسب ما ذكرت مجلة بولتيكو.

ماذا قدم زيدان فى رحلته التدريبية قبل قيادة باريس سان جيرمان المحتملة؟

كشفت تقارير صحفية أن نادى باريس سان جيرمان الفرنسى توصل لاتفاق مع زين الدين زيدان المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد لتولى تدريب الفريق الباريسى فى الموسم المقبل، خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

طفرة غير مسبوقة.. إنجازات قطاع البترول فى 8 سنوات.. فيديو

طفرة تنموية على كل الأصعدة شهدتها الدولة خلال الثمانى سنوات الأخيرة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى سُدة الحكم، أبرزها قطاع البترول الذى حقق إنجازات غير مسبوقة مكنت الدولة من مواجهة تحديات يمر بها العالم مثل جائحة كورونا والآن الأزمة الأوكرانية وتداعياتها.

واجهى الموجة الحارة.. 7 نصائح لتبريد المنزل بأقل التكاليف

يستخدم الكثير من الأشخاص عند ارتفاع درجة حرارة الطقس، جهاز التكييف لفترة طويلة خلال اليوم، ما يتسبب فى زيادة فاتورة الكهرباء بنهاية الشهر، ولعلاج هذه المشكلة، نستعرض فى هذا التقرير طرقا غير مكلفة لتبريد المنزل، وفقاً لما ذكره موقع "tech-controllers".

سوريا تعلن تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر مطار دمشق الدولى

أعلنت وزارة النقل السورية أنه تم تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر مطار دمشق الدولي، نتيجة توقف عمل بعض التجهيزات الفنية بالمطار وخروجها عن الخدمة.

وزير الرياضة: حزين لخسارة المنتخب.. واتحاد الكرة مسئول عن قراراته

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، إن الجميع حزين من أداء منتخب مصر الأول لكرة القدم عقب الهزيمة بالأمس أمام منتخب أثيوبيا بثانى مباريات الفريق في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.

الأمير ويليام يبيع المجلات متخفيا.. تعرف على السر

"مرحبا، أنا ويليام" هكذا ظهر حفيد ملكة بريطانيا والثالث فى ترتيب العرش الأمير ويليام فى شوارع لندن مرتديا سترة حمراء وقبعة بيسبول، وعرض على الناس شراء نسخة من مجلة "ذا بيج إيشيو"، بحسب ما ذكرت صحيفة تايمز البريطانية.

هل يكون "المدرب الأجنبى" سلاح الفراعنة حال رحيل إيهاب جلال عن منصبه ؟

تسود حالة من الغموض حول مصير إيهاب جلال المدير الفنى لمنتخب مصر بعد الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه مجلس إدارة إتحاد الكرة المصري بقيادة جمال علام لبحث تداعيات خسارة منتخبنا الوطني من نظيره الأثيوبي أمس ، الخميس، في الجولة الثانية لتصفيات أمم أفريقيا المقبلة ( كوت ديفوار 2023).

خليكم فى الضل.. تحذيرات الأرصاد من الشمس الحارقة والحرارة تصل 44 درجة

بوادر الصيف ومقدماته تنذر بصيف حارق ورطوبة عالية ودرجات حرارة غير متوقعة بالمرة ونعيش هذه الأيام ارتفاعا فى درجات الحرارة لتستمر هذه الموجة الحارة لعدة أيام.

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قاعدة ذهبية قبل الامتحان.. استعد للغة الإنجليزية بأقوى مراجعة للثانوية العامة

يقدم "اليوم السابع" خدمة مجانية لطلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، حيث يمكنهم متابعة أقوى المراجعات النهائية على "اليوم السابع" بمواد تعليمية مبسطة وميسرة وتشمل كافة أجزاء المنهج في كل المواد الدراسية بكافة فروعها وملخصات لن تخرج عنها الأسئلة.

ليفربول يستعد لإعلان انتقال داروين نونيز الليلة

كشفت تقارير صحفية أن ليفربول الإنجليزي يستعد الليلة للإعلان عن اتمام صفقة انتقال الأوروجويانى داروين نونيز مهاجم نادى بنفيكا البرتغالى بداية من الموسم الجديد 2023.

زوج بريتنى سبيرز السابق يحاول اقتحام حفل زفافها والأمن يمنعه بالقوة

يبدو أن بريتنى سبيرز ستستمر فى العيش بصورة درامية حتى فى أسعد لحظاتها، ففى الوقت الذى اعتقد الجميع أنها ستهنأ بحفل زفاف طبيعى يمثل لحظات هادئة ومميزة فى حياتها الممتلئة بالصخب والدراما، فوجئ أفراد الأمن الموكل إليهم تنظيم الحفل بمحاولة دخول زوجها السابق الحفل رغماً عن الجميع وفقاً لما نشره تقرير موقع tmz.