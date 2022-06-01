9 معلومات عن زراعة الأقطان طويلة التيلة أبرزها تصدر جيزة 94 بزيادة 71%

اعتلى صنف جيزة 94 قائمة زراعة الأقطان المصرية طويلة التيلة زراعات الموسم الجارى فى العديد من المحافظات، بنسبة زيادة بلغت نحو 71% عن نفس الفترة الموسم الماضى، وفق بيانات الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، برئاسة الدكتور محمد خضر.. تعرف على التفاصيل فى 9 معلومات.
1 - زراعات جيزة 94 بلغت 178 ألف فدان بنسبة زيادة 71%.
2 - زراعات جيزة 86 بلغت نحو 26 ألف فدان بنسبة زيادة 36.3%.
3 - زراعات جيزة 95 بلغت 26 ألف فدان بزيادة 75.2%.
4 – جيزة 96 الطويل الممتاز نحو 3.4 ألف فدان.
5 – جيزة 97 بلغت 6.7 ألف فدان.
6 – جيزة 92 بلغت 8 آلاف فدان .
7 – جيزة 98 بلغت 5 أفدنة فقط.
8 - اجمالى الاقطان الطويلة بلغت 244.4 ألف فدان.
9 – اجمالى عام الزراعات بلغت 247.8 ألف فدان بنسبة زيادة 60%.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة