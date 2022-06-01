63 ألف طالب يؤدون امتحانات نهاية العام بجامعة سوهاج.. لايف

التقى اليوم السابع بالدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، والذى أوضح أن أكثر 63 ألف طالب وطالبة يؤدون الامتحانات داخل كل الكليات، وجرى الإعداد للامتحانات مسبقا، والتنبيه على كافة العمداء بضرورة التعليمات الخاصة بأداء الامتحانات التي أقرها الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى.



وأضاف عبدالخالق، أن الامتحانات بدأت بالكليات ذات الكثافة العالية، حيث بلغ عدد الطلاب المسموح لهم بأداء الاختبارات بكلية الآداب 11400 طالب موزعين على 99 لجنة، وعدد الطلاب بكلية التربية بلغ 11000 طالب موزعين على 99 لجنة، بينما بلغ عدد الطلاب بكلية التجارة 10300 طالب موزعين على 66 لجنة، وأن مقار الامتحانات النهائية شملت على 7 مخيمات خارجية في الهواء الطلق، سعة كل مخيم 150 طالبا.



يذكر أن الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، تابع جاهزية مقار الامتحانات لأداء اختبارات الفصل الدراسي الثانى للعام الجامعي 2022 /2021، داخل عدد من الكليات بمقر الجامعة الجديد.



وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، أنه خلال تجهيز مقار اللجان الامتحانية، تم مراعاة التباعد المكاني، وتوفير التهوية الجيدة كنوع من تطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا حفاظاً على سلامة الممتحنين، مؤكداً أهمية توفير لجان عزل ملحقة بكل كلية تحسباً لأي ظروف طارئة.