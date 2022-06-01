اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 يونيو 2022 05:46 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

52 طالبا يحتفلون بمراكز أوائل الشهادة الإعدادية فى الفيوم

الأربعاء، 01 يونيو 2022 04:41 م
52 طالبا يحتفلون بمراكز أوائل الشهادة الإعدادية فى الفيوم جانب من اعتماد النتيجة
الفيوم - رباب الجالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بلغ عدد الطلاب الأوائل بالشهادة الإعدادية على مستوى محافظة الفيوم 52 طالبا، بينهم 26 طالبا بالمدارس حكومية منهم 7 بنین و19 بنات، بينما بلغ عدد الأوائل من المدارس الخاصة 26 طالبا منهم 11 بنین و15 بنات، والأول من طلاب الدمج هو الطالب علي سعيد عبد اللطيف، مدرسة السادات الإعدادية بنين بإدارة شرق الفيوم.

وكان اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اليوم الأربعاء، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022، بديوان عام المحافظة، بنسبة نجاح 73.35%، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، وسماح إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري، أن إجمالي عدد الطلاب الممتحنين 63633 طالبا ونسبة النجاح 73.35%.

وأضاف الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أنه سيتم فتح باب التظلمات بدايةً من 4 يونيو 2022، وذلك لمدة أسبوعين.


نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه الفيوم

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه بني سويف

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه الدقهليه

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه كفر الشيخ

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الدقهليه

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الدقهليه 2022

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه سوهاج

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2022

نتيجة الصف الثالث الاعدادي

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد الترم الثاني

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه كفر الشيخ

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة الدقهلية

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه الدقهليه 2022

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2022

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2022

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الترم الثاني 2021

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه كفر الشيخ 2022

الشهاده الاعداديه محافظه الدقهليه

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 محافظة الدقهلية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم الترم الثانى

مديرية التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الترم الثاني


الموضوعات المتعلقة

نتيجة الشهادة الإعدادية فى الفيوم بالاسم ورقم الجلوس

الأربعاء، 01 يونيو 2022 04:11 م

محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 73.35%

الأربعاء، 01 يونيو 2022 03:48 م

تعليم الوادى الجديد: فتح باب التظلمات على نتائج الشهادة الإعدادية لمدة 15 يوما

الأربعاء، 01 يونيو 2022 04:32 م

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية فى 8 محافظات.. أسوان تعتمد النتيجة بنسبة نجاح 76%.. بنى سويف 75% والوادى الجديد 93%.. الدقهلية 86% وبورسعيد 83%.. ونسبة النجاح فى دمياط 72% وشمال سيناء 82% وكفر الشيخ 78%

الأربعاء، 01 يونيو 2022 04:10 م

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه بني سويف 2022 .. تعرف على التفاصيل

الأربعاء، 01 يونيو 2022 03:24 م

تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية فى 8 محافظات بالاسم ورقم الجلوس

الأربعاء، 01 يونيو 2022 02:47 م

فتح تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بدمياط لمدة 15 يوما

الأربعاء، 01 يونيو 2022 02:18 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة