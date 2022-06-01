52 طالبا يحتفلون بمراكز أوائل الشهادة الإعدادية فى الفيوم

الفيوم - رباب الجالي

بلغ عدد الطلاب الأوائل بالشهادة الإعدادية على مستوى محافظة الفيوم 52 طالبا، بينهم 26 طالبا بالمدارس حكومية منهم 7 بنین و19 بنات، بينما بلغ عدد الأوائل من المدارس الخاصة 26 طالبا منهم 11 بنین و15 بنات، والأول من طلاب الدمج هو الطالب علي سعيد عبد اللطيف، مدرسة السادات الإعدادية بنين بإدارة شرق الفيوم.



وكان اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اليوم الأربعاء، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022، بديوان عام المحافظة، بنسبة نجاح 73.35%، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، وسماح إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم.



وأكد الدكتور أحمد الأنصاري، أن إجمالي عدد الطلاب الممتحنين 63633 طالبا ونسبة النجاح 73.35%.



وأضاف الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أنه سيتم فتح باب التظلمات بدايةً من 4 يونيو 2022، وذلك لمدة أسبوعين.