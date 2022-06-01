كتبت فاطمة خليل

قد تساعد بعض العادات غير الصحية في زيادة خطر الإصابة بأمراض مزمنة، وإجراء تغييرات معينة في نمط الحياة يمكن أن يحسن نوعية حياتك، ويكون له تأثير جيد على صحتك لاحقًا، ويمكن أن يساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة وقد يقلل من شدة أي حالات مزمنة تصاب بها، في هذا التقرير نتعرف على 5 تغييرات يجب إجراؤها لتقليل خطر الإصابة بأمراض مزمنة، بحسب موقع "inovanews".

لماذا يجب على الجميع اتخاذ خطوات للوقاية من الأمراض المزمنة



يزداد خطر الإصابة بمرض مزمن بشكل طبيعي مع تقدم العمر، وفقًا للمجلس الأمريكى للشيخوخة، يعاني حوالي 80% من كبار السن من مرض مزمن واحد على الأقل، و 77% يعانون من حالتين أو أكثر.

تشمل الأمراض المزمنة الأكثر شيوعًا التي يواجهها الأشخاص مع تقدمهم في السن ما يلي:

-التهاب المفاصل

-مرض الانسداد الرئوي المزمن

-داء السكري

-أمراض القلب والسكتة الدماغية

-ارتفاع الدهون

-ارتفاع ضغط الدم

-هشاشة العظام (ضعف وهشاشة العظام)

كيف تقلل من خطر الإصابة بأمراض مزمنة



وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، فإن بعض السلوكيات الرئيسية تزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة اعتمادًا على نمط حياتك الحالي ، قد تحتاج إلى تعديل عادات، أو قد تحتاج إلى إجراء تغييرات كبيرة في حياتك.

لتقليل خطر إصابتك بأمراض مزمنة، تتضمن التغييرات الأكثر تأثيرًا التي يمكنك إجراؤها ما يلي:

1. الإقلاع عن التدخين



يرتبط التدخين وتعاطي التبغ بزيادة مخاطر الإصابة بمشكلات صحية خطيرة، بما في ذلك مرض الانسداد الرئوي المزمن وأمراض القلب والسرطان، ولمساعدتك في قرار الإقلاع عن التدخين يمكنك أن تتبع الآتى:

-ضع خطة

-قرر كيف تريد التعامل مع الإقلاع عن التدخين (العلاج بالأدوية)

-تحديد المحفزات التي تجعلك تقلع عن التدخين

حدد تاريخ الإقلاع عن التدخين

2. عد السعرات الحرارية وإجراء تغييرات بسيطة على نظامك الغذائي



يقلل تناول الطعام الصحي والحفاظ على وزن صحي من خطر إصابتك بكل حالة مزمنة تقريبًا، احتفظ بدفتر يوميات طعام لفهم ما تأكله وكميته، في موعدك التالي ، سيساعدك موفر الرعاية الرئيسية الخاص بك في تحديد عدد السعرات الحرارية التي تتناولها كل يوم.

يمكنك أيضًا مناقشة خياراتك الغذائية مع الطبيب لمعرفة ما إذا كانت تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب أو ارتفاع الكوليسترول أو مرض السكري أو هشاشة العظام.

التزم بثلاثة تغييرات قابلة للقياس ستجريها لتقليل المخاطر، مثل زيادة الألياف أو الكالسيوم أو التخلص من الصودا أو تقليل الصوديوم.

3. ممارسة الرياضة والنشاط البدنى

سيساعدك النشاط البدني المنتظم في إدارة مخاطر الإصابة بمرض السكري وضغط الدم وصحة القلب.

الانخراط في نشاط معتدل (مثل المشي السريع أو البستنة) لمدة 150 دقيقة في الأسبوع يقلل من خطر الإصابة بمعظم الأمراض المزمنة. مارس تدريبات القوة بانتظام للحفاظ على قوة عظامك وتقليل خطر الإصابة بالتهاب المفاصل المزمن.

4. تحسين صحتك النفسية



هناك علاقة حقيقية بين الصحة النفسية والأضرار التي تلحق بجسمك إذا كنت تعيش مع الاكتئاب أو القلق أو الإجهاد المزمن ، فستشعر بآثار مثل مشاكل الجهاز الهضمي على الفور.

تشمل الآثار طويلة المدى زيادة خطر الإصابة بأمراض مزمنة ، مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية والسكتة الدماغية.