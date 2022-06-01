4 شخصيات نسائية فى عضوية المجلس البلدى بالكويت

فى سابقة تاريخية تشهدها الكويت لأول مرة منذ عام 1931 وتدعم التوجه نحو تمكين المرأة، اعتمد مجلس الوزراء الكويتى أسماء الأعضاء الستة المعينين فى المجلس البلدى تمهيداً لصدور مرسوم أميرى بتعيينهم.

تضم القائمة 4 شخصيات نسائية هن منيرة الأمير وشريفة الشلفان، وعلياء الفارسي، وفرح الرومى إضافة إلى اثنين من الكوادر الشابة .

وكانت الكويت قد شهدت انتخابات محلية لانتخاب أعضاء المجلس البلدى أواخر الشهر الماضى أسفرت عن فوز 10 أعضاء بالإضافة إلى 6 أعضاء يعينهم أمير البلاد .

وشدد بيان لمجلس الوزراء الكويتى على أهمية تعزيز دور المجلس البلدى فى ممارسة مهامه ومسؤولياته، مشيراً إلى تضافر الجهود لتسريع عجلة التنمية الشاملة التى تشهدها الكويت.

من ناحيتها، وجهت وزيرة الدولة لشؤون البلدية د.رنا الفارس التهنئة للأعضاء المعينين فى المجلس البلدى واشارت إلى أن تعيين 4 كويتيات سابقة تاريخية وتجربة فريدة فى تاريخ المجلس البلدي، وتأكيد على ضرورة تمكين المرأة الكويتية وتعزيز دورها ودعم جهودها من خلال اختيار شخصيات نسائية تمتلك الخبرات والمؤهلات الأكاديمية والفنية بشكل يؤهلهن لممارسة دورهن المنتظر فى المجلس البلدى و المقرر أن يبدأ أعماله خلال شهر يونيو الجارى .