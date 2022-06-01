4 أهداف رئيسية لمؤتمر المناخ Cop27 بشرم الشيخ.. تعرف عليها

كتبت منال العيسوى

عرض الموقع الرسمى الإلكترونى لاتفاقية الأطراف الـ27 للأمم المتحدة لتغير المناخ ، الخاص بمصر كبلد مضيف لمؤتمر Cop27 الصادر باللغة الإنجليزية، 4 أهداف رئيسية هى التخفيف والتكيف والتمويل والتعاون، كما رصد أهداف مصر ورؤيتها وما تطمح إليه من نتائج من انعقاد المؤتمر سواء على المستوى الوطنى أو الأفريقى أو العالمى.

أهداف مصر ورؤيتها نتائج موضوعية شاملة وطموحة تتناسب مع التحدى القائم على العلم وتسترشد بالمبادئ التى تستند إلى الاتفاقات والقرارات والتعهدات والالتزامات، من ريو 1992 إلى جلاسكو 2021، ونسعى إلى تسريع العمل المناخي العالمي من خلال الحد من الانبعاثات وزيادة جهود التكيف وتعزيز تدفقات التمويل المناسب. نحن ندرك أن "الانتقال العادل" يظل أولوية للبلدان النامية في جميع أنحاء العالم.

الهدف الأول التخفيف يجب أن نتحد للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى أقل من 2 درجة مئوية والعمل بجد للحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية على قيد الحياة، وهذا يتطلب إجراءات جريئة وفورية وزيادة الطموح من قبل جميع الأطراف ، ولا سيما أولئك الذين هم في وضع يسمح لهم بذلك وأولئك الذين يستطيعون ويفعلون أن يكونوا قدوة يحتذى بها.

سيكون COP27 لحظة للدول للوفاء بتعهداتها والتزاماتها نحو تحقيق أهداف اتفاق باريس لتعزيز تنفيذ الاتفاقية، يجب أن يشهد هذا العام تنفيذ دعوة ميثاق غلاسكو لمراجعة الطموح في المساهمات المحددة وطنيًا ، وإنشاء برنامج عمل للطموح بشأن التخفيف.

الهدف الثانى التكيف أصبحت أحداث الطقس القاسية من موجات الحر والفيضانات وحرائق الغابات حقيقة يومية في حياتنا، وكرر قادة العالم والحكومات والدول الأطراف في الاتفاقية التزامهم في COP26 للعمل العالمي المعزز بشأن التكيف في COP26.

كان الهدف العالمي للتكيف أحد النتائج المهمة لمؤتمر COP26. يجب أن نتأكد من أن COP27 يحقق التقدم المطلوب بشكل حاسم ونحث جميع الأطراف على إظهار الإرادة السياسية اللازمة إذا أردنا تحديد وتقييم التقدم الذي أحرزناه نحو تعزيز المرونة ومساعدة المجتمعات الأكثر ضعفًا.

إلى جانب الهدف العالمي المتعلق بالتكيف، يجب أن يشهد مؤتمر الأطراف السابع والعشرون جدول أعمال عالميًا معززًا للعمل بشأن التكيف، ما يؤكد ما اتفقنا عليه في باريس وتم توضيحه بمزيد من التفصيل في ميثاق جلاسكو فيما يتعلق بوضع التكيف في طليعة العمل العالمي.

الهدف الثالث التمويل في COP27 ، من الضروري أن نحرز تقدمًا كبيرًا في القضية الحاسمة المتعلقة بتمويل المناخ مع المضي قدمًا في جميع البنود المتعلقة بالتمويل على جدول الأعمال.

تُعد أهمية كفاية التمويل المتعلق بالمناخ وإمكانية التنبؤ به أمرًا أساسيًا لتحقيق أهداف اتفاق باريس، ولهذه الغاية، هناك حاجة إلى تعزيز شفافية التدفقات المالية وتيسير الوصول لتلبية احتياجات البلدان النامية، ولا سيما أفريقيا وأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية.

وتتطلب الالتزامات والتعهدات الحالية ، المعلنة من كوبنهاجن وكانكون ، عبر باريس وعلى طول الطريق إلى غلاسكو ، متابعة من أجل توضيح ما نحن فيه وما هو المزيد الذي يتعين القيام به.

وسيؤدي التقدم في تسليم مبلغ 100 مليار دولار أمريكي سنويًا إلى بناء مزيد من الثقة بين البلدان المتقدمة والنامية ، مما يدل على الوفاء بالالتزامات الفعلية.

الهدف الرابع التعاون يعتبر تعزيز وتسهيل الاتفاق في المفاوضات في غاية الأهمية بالنسبة لرئاسة COP27 لتحقيق نتائج ملموسة بطريقة متوازنة. سيساعد تقدم الشراكة والتعاون في تحقيق أهدافنا الأربعة ويضمن أن يتبنى العالم نموذجًا اقتصاديًا أكثر مرونة واستدامة حيث يكون البشر في قلب محادثات المناخ.

وتعتمد مفاوضات الأمم المتحدة على الإجماع ، وسيتطلب التوصل إلى اتفاق مشاركة شاملة وفعالة من جميع أصحاب المصلحة.

نحن نعمل بلا كلل لضمان التمثيل والمشاركة المناسبين من جميع أصحاب المصلحة المعنيين في COP27 ، وخاصة المجتمعات الضعيفة والممثلين من البلدان في المنطقة الأفريقية الذين يتأثرون بشكل متزايد بآثار تغير المناخ.

نحن بحاجة إلى تحويل نتيجة غلاسكو إلى عمل ، والبدء في تنفيذها، من الضروري التأكد من أن البشر هم محور محادثات المناخ.

وأكد الموقع الرسمى للمؤتمر أنه تحتاج الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني إلى العمل جنبًا إلى جنب لتغيير الطريقة التي نتفاعل بها مع كوكبنا. يجب علينا تقديم حلول وابتكارات جديدة تساعد في التخفيف من الآثار السلبية لتغير المناخ. نحتاج أيضًا إلى تكرار جميع الحلول الأخرى الصديقة للمناخ والارتقاء بها بسرعة من أجل التنفيذ في البلدان النامية.