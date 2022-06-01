"وول ستريت جورنال": تسلا قد تترك السوق الهندية

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ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن شركة تسلا، عملاق صناعة السيارات الكهربائية، قد تترك السوق الهندية.

وأوضحت الصحيفة، أن "تسلا"، المملوكة للملياردير ورائد الأعمال إيلون ماسك، قد تبتعد عن الهند، وعلى الدولة الهندية ألا تلوم سوى نفسها.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، قد غرد يوم الجمعة الماضي، قائلًا إن شركته لن تضع مصنعًا في أي مكان لا يُسمح لها فيه ببيع وصيانة السيارات. وكانت تغريدته ردًا على مستخدم يسأل عن خططه لصنع سيارات كهربائية في الهند.

على مدى السنوات الثلاث الماضية، كانت الهند وتسلا تتجادلان حول الوصول إلى الأسواق والظروف التي ستفكر تسلا في ظلها في التصنيع هناك. وتريد حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي من شركة تسلا أن تصنع السيارات بالكامل محليًا.

بينما يريد ماسك ضرائب أقل على استيراد السيارات، والتي يمكن أن تصل إلى 100%، ويبدو أن تسلا تريد اختبار السوق بالمركبات المستوردة قبل الالتزام بأي إنتاج في الهند.