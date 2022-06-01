وكيل أوقاف الأقصر يعلن إفتتاح 26 مقرأة قرآنية جديدة للأئمة الاثنين من كل أسبوع

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، عن توالى إفتتاح الأنشطة القرآنية بالمديرية، حيث تم الإعلان عن إفتتاح عدد 26 مقرأه جديده للأئمة، لكي تعقد المقارئ الجديدة يوم الإثنين من كل أسبوع عقب صلاة الظهر، وذلك إبتداءاً من يوم الإثنين القادم، وذلك على النحو التالي: - (مقرأة العساكرة الكيمان بأصفون تشمل قائمة بعمل شيخ مقرأة و10 أعضاء بالمقرأة، أما بالنسبة لمقرأة العتيق بأصفون فتضم قائم بعمل شيخ مقرأة و6 أعضاء، ومقرأة المسجد العتيق بأرمنت فتضم قائم بعمل شيخ مقرأة و7 أعضاء، ومقرأة النموذجي بالقرايا تضم قائم بعمل شيخ مقرأة، و10 أعضاء، ومقرأة العنانية بالنمسا تضم قائم بعمل شيخ مقرأة، و10 أعضاء.

أما مقرأة عثمان بن عفان بالنمسا فتضم قائم بعمل شيخ مقرأة، و9 أعضاء، ومقرأة الإدريسي بالزينية يوجد قائم بعمل شيخ مقرأة، و8 أعضاء، ومقرأة العتيق – البياضية تضم قائم بعمل شيخ مقرأة و6 أعضاء، ومقرأة المسجد الكبير - حاجركومير تضم قائم بعمل شيخ مقرأة و9 أعضاء، ومقرأة مسجد الحسنات – حاجركومير تضم قائم بعمل شيخ مقرأة، و8 أعضاء، ومقرأة العمدة – الطود تضم قائم بعمل شيخ مقرأة و11 عضو، ومقرأة محمد أحمد مكي – الطود تضم قائم بعمل شيخ مقرأة و9 أعضاء.

وأوضح وكيل أوقاف الأقصر، أنه بالنسبة باقي المقارئ فهي ما يلي:- (مقرأة البر والتقوى – الطود - مقرأة القريشاب – الطود - مقرأة صلاح الدين – بندر الأقصر - مقرأة سيدي أبو الحجاج – بندر الأقصر –

مقرأة ساحة الشيخ الطيب – القرنة – مقرأة العمري البحري – القرنة - مقرأة اللواء – البعيرات - مقرأة مقام الشيخ الطيب – القرنة - مقرأة العتيق – إسنا - مقرأة الخن – إسنا - مقرأة العبور – إسنا - مقرأة العتيق - الحليلة - مقرأة آل البيت – إسنا - مقرأة آل باز الشغب – إسنا ).