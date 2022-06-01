وفاة المنشد السعودى عبدالله المهداوي بعد أزمة صحية

وكالات

توفى المنشد السعودي الشاب عبدالله المهداوي بعد أزمة صحية ألمت به في الآونة الأخيرة.

وقال أبو سرى المهداوي شقيق عبدالله المهداوي في تغريدة له عبر "تويتر": "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعي وفاة أخي شقيقي عبدالله المهداوي الذي وافته المنية إثر أزمة صحية لله ما أعطى، ولله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى، وسيتم نشر موعد الصلاة عليه ودفنه لاحقا إن شاء الله وإنا لله وإنا إليه راجعون".

ويعتبر المهداوي من أشهر المنشدين في العالم العربي، وقد نال شهرة كبيرة في مختلف أنحاء العالم،حيث يمتلك موهبة رائعة وصوت مميز وموهبة إنشادية مميزة.

ولمع عبدالله المهداوي بأناشيده الإسلامية التي حققت جماهيرية وملايين المشاهدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى نعاه الجمهور.

وللمهداوي العديد من الأناشيد التي تحظى بملايين المتابعات، ولعل أبرزها: تاج الكرامة، قرآن ربي، سموك بالقرآن، الختمة أحيت وجداني، حان الزفاف، عقد الخاتمات، الروح والريحان، الحبيب محمد، لما رحلت يا مشرق القسمات، فتن تموج، يا من عصيت الله، الله جل جلاله، حمدا لربي الكريم، بصمة، أمي، روح الحياة.