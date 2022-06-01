وزير مالية النمسا: الحكومة تكثف الإصلاح الضريبى ودعم الوقود لمكافحة التضخم

كتبت: هناء أبو العز

أكد وزير المالية النمساوي الدكتور ماجنوس برونر، أن الحكومة تواجه مشكلة ارتفاع التضخم الراهنة من خلال المضي قدما في برامج الإصلاح الضريبي مع دعم نقدي لتكلفة التدفئة والوقود.

وقال برونر، في تصريحات اليوم /الأربعاء/، قبيل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة المستشار الفيدرالي كارل نيهمر - إن الحكومة أصبحت أكثر نشاطا في مجال المساعدات والمزايا الاجتماعية خاصة رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية، كما نبحث في طريقة أفضل لدعم العائلات التي لديها أطفال .

وحول ارتفاع أسعار الوقود في النمسا مقارنة بألمانيا ، قال وزير المالية، إن أسعار الوقود مرتفعة للغاية خاصة بعد قرار الاتحاد الأوروبي بفرض حظر على استيراد النفط الروسي، مشيرا إلى أن لتر الديزل يكلف حاليًا أكثر من 2 يورو .

وأوضح الوزير النمساوي، أن أسعار الوقود في ألمانيا تختلف من مكان إلى أخر ولكن وبشكل عام وعبر سنوات طويلة ظلت أسعار البنزين والديزل في النمسا أرخص مقارنة بألمانيا، موضحا أن قطاع الطاقة يتعرض حاليا لضغوط هائلة بسبب أزمة العقوبات الدولية على روسيا.