اليوم السابع
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وزارة السياحة تشارك في الاحتفال بالعيد القومى لإيطاليا

الأربعاء، 01 يونيو 2022 11:29 م
وزارة السياحة تشارك في الاحتفال بالعيد القومى لإيطاليا سفارة إيطاليا بالقاهرة
كتب محمد أسعد

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شارك، مساء اليوم، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار في الاحتفال الذي أقامته سفارة إيطاليا بالقاهرة بمناسبة الذكرى الـ 76 للعيد القومي لدولة إيطاليا. 
 
وقد حضر الاحتفال الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من سفراء الدول الأجنبية بمصر، ومجموعة من أعضاء مجلس النواب المصري والشخصيات العامة. 
 
وخلال الاحتفال، ألقى Michele Quaroni سفير دولة إيطاليا بالقاهرة كلمة تحدث خلالها عن العلاقات التي تربط بين مصر وإيطاليا في العديد من المجالات والتي من بينها السياحة والآثار و التعليم. 
 
تجدر الإشارة إلى أن وزير السياحة والآثار كان قد التقى في شهر أبريل الماضي بسفير دولة إيطاليا بالقاهرة، ورئيس اتحاد شركات السياحة الإيطالية، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من إيطاليا. 
 
كما شاركت الوزارة مؤخرا في معرض ميلانو السياحي الدولي BIT الذي أُقيم فى أبريل الماضي بمدينة ميلانو بإيطاليا والذي يعد من أهم المعارض المهنية بالسوق الإيطالي.
 

وزارة السياحة والآثار

السياحة في مصر

الآثار المصرية


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