وزارة التجارة الصينية: محادثات التجارة مع سويسرا لم "تُجمد"

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أكدت وزارة التجارة الصينية أن المحادثات مع سويسرا للارتقاء باتفاقية التجارة الحرة بين البلدين لم "تُجمد".

ونقلت قناة "آسيا نيوز" الإخبارية عن متحدث باسم وزارة التجارة الصينية، قوله - في بيان - إن المحادثات ليست في وضع مجمد، بل يحافظ الجانبان على تواصل وثيق بهذا الصدد.

ووصف المتحدث اتفاقية التجارة الحرة بأنها "رفيعة المستوى وغنية بالمحتوى ومفيدة للطرفين"، مشيرا إلى أن الصين هي ثالث أكبر شريك تجاري لسويسرا، حيث ارتفعت التجارة الثنائية العام الماضي بنسبة 97 في المئة مقارنة بالعام السابق، بما يصل إلى 44 مليار دولار.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن جهود سويسرا لتحديث اتفاقية التجارة الحرة مع الصين قد توقفت، منذ إعلان برن وبكين عام 2017 أنهما ستطلقان دراسة مشتركة لاستكشاف امكانية ترقية اتفاقية التجارة الحرة الحالية، التي تم توقيعها في عام 2013، وهي أول اتفاقية من نوعها بين بكين واقتصاد في أوروبا القارية.

من ناحية أخرى، وقع وزير الخارجية الصيني وانج يي اليوم، عددا من الاتفاقيات في مملكة تونجا (أرخبيل يضم 176 جزيرة على مساحة قدرها 748 كم2 بقرب من خندق تونجا في جنوب المحيط الهادئ منها 52 مأهولة فقط) في إطار جولته عبر منطقة جزر المحيط الهادئ.

وذكرت "آسيا نيوز" أن دول جزر المحيط الهادئ لم تتمكن من التوصل إلى توافق في اجتماعها مع وانج في وقت سابق بشأن اتفاقية التجارة الإقليمية الشاملة وأمن الصين الذي اقترحته بكين.

وقالت حكومة تونجا في بيان أصدرته إن وانج وقع عدة اتفاقيات ثنائية في تونجا مع رئيس الوزراء سياوسي سوفاليني بشأن معدات الشرطة والتعاون في مجال صيد الأسماك، كما زار أيضا الملك توبو السادس في القصر الملكي.