ورشة عمل لبدء فعاليات تطوير ميكنة المواليد والوفيات وتحسين جودتها بمستشفيات الدقهلية

الدقهلية - مرام محمد

نظمت مديرية الصحة بالدقهلية، اليوم الأربعاء، ورشة عمل تدريبية للتدريب على ميكنة المواليد والوفيات وتحسين جودة إخطار أسباب الوفيات بالمستشفيات، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والتي تستمر حتى يوم الاثنين الموافق 6 يونيو الجاري بحضور أكثر من 40 متدربا من الأطباء بالمستشفيات والإدارات الصحية بالمحافظة.

وذلك في إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لأهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) وبناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وكيل وزارة التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة بتطوير ميكنة نماذج الإخطارات الخاصة بتسجيل المواليد والوفيات وأسباب الوفاة بالمستشفيات، وربطها بمنظومة تسجيل المواليد والوفيات بمكاتب الصحة في مصر.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن الهدف الرئيسي لتطوير ميكنة إخطارات المواليد والوفيات وربطها بمكاتب الصحة على مستوى الجمهورية هو ربط تقارير أسباب الوفاة بالمستشفيات التي تتم من خلال الطبيب المختص بمنظومة تسجيل الحالات بمكاتب الصحة واستخراج شهادة الوفاة وذلك من خلال ميكنة التقارير المقدمة من المستشفيات لمكاتب الصحة والتي كانت تتم ورقيًا سابقا.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن ميكنة تقارير الوفاة المقدمة من المستشفيات لمكاتب الصحة تساهم في إنشاء قاعدة بيانات وإحصائيات كاملة للمواطنين ومعرفة الوضع الصحي الدقيق لهم في كافة ربوع مصر واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات الصحية التي تواجههم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، مشيرا إلى التنسيق بين وزارة الصحة والسكان مع الوزارات والجهات الأخرى المعنية لتوفير كافة البيانات الإحصائية الدقيقة لمتخذي القرار، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتسهيل الحصول عليها.

ومن جانبها أكدت الدكتورة سحر عز العرب ممثل منظمة الصحة العالمية، دعم المنظمة لاستراتيجية الدولة المصرية للارتقاء بالمنظومة الصحية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، لافتة إلى أهمية مشروع تطوير ميكنة نماذج إخطارات المواليد والوفيات وأسباب الوفاة بالمستشفيات مع منظومة تسجيل المواليد والوفيات بمكاتب الصحة في مصر، لتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي، وتعزيز بيانات المواليد والوفيات للارتقاء بالنظم الصحية.