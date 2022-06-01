والد الأطفال الثلاثة بالدقهلية: "ندعو الله أن يشفي أمهم ويعافيها".. فيديو

الدقهلية - مرام محمد وفريق المحافظات

بكلمات مبكية تفطر القلوب والوجدان، ودع والد الأطفال الثلاثة في الدقهلية، أبنائه أثناء صلاة الجنازة بمسجد القرية، قائلا: "اللهم أرحم أولادي أحمد وأنس وسمية، وأجعلهم فرجا لنا يا كريم، ولا يعجزنا أحدًا من فضله، فإنا راضون بقضاء الله وقدره، وندعوه أن يرضي هو عنا، وندعوه أن يرضى هو عنا، وأن يرحم أحمد وأنس وسمية، وأن يشفي أمهم ويعافيها ويجعل ما فيها من بلاء في ميزان حسناتها، لا والله ما علمت عليها إلا خيرا، وما علمت أحدا أحرس على أولادي منها على أولادها، ولكن قدر الله وما شاء فعل، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شرا لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خيرا لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.. والله يعلم وأنتم لا تعلمون".

شارك المئات من أهالى قرية ميت تمامة بمدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية، فى دفن جثامين الأطفال الثلاثة ضحايا جريمة والدتهم، حيث شهدت المدينة التابعة لمحافظة الدقهلية، قيام الأم بقتل الأبناء الثلاثة فى جريمة حولت القرية إلى حالة من الحزن والألم.

كشفت التحريات الأولية لمديرية أمن الدقهلية، تورط الأم في حادث العثور على 3 أطفال مقتولين داخل قرية ميت تمامة، التابعة لمركز ومدينة منية النصر شمال محافظة الدقهلية، بعد اكتشاف مرورها بحالة نفسية سيئة الفترة الأخيرة، والعثور على السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة داخل المنزل، حيث تبين محاولتها التخلص من حياتها بعد تنفيذ الجريمة بالانتحار.

رسالة خطية قادت فريق البحث الجنائى لكشف تفاصيل الجريمة البشعة التى راح ضحيتها 3 أطفال، حيث وجهت الأم رسالتها لزوجها المقيم بالمملكة السعودية، وقالت فيها: "أنا يا محمد وديت ولادك للجنة، أنت كمان هتروح معاهم الجنة، علشان مقصرتش معانا فى حاجة، أنا اللى قصرت معاهم وخصوصا أحمد، فكان لازم أوديه الجنة، لأن ذنبه فى رقبتي، لا علمته الكلام ولا التعليم، وإخواته معاه فى الجنة، اصبر واحتسبهم عند الله، ويابختك بالجنة، أما أنا فادعيلى علشان كنت بتعذب فى الدنيا ومش قادرة أعيش، سامحنى ربنا يكرمك باللى تستاهلك ويعوض عليك بولاد أحسن.

تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العقيد فتحي هاشم مأمور مركز شرطة منية النصر، بورود بلاغ من أهالي قرية ميت تمامة، التابعة لدائرة المركز، على سيدة فى العقد الرابع ملقاة على جانب إحدى الترع بالقرية.

على الفور، انتقل ضباط مباحث المركز برئاسة أحمد العزب رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ، وبالفحص عثر على سيدة تدعي حنان م م 33 سنة حاصلة على بكالوريس تربية عربي، و تم نقل الحالة الي مستشفى منية النصر وتحويلها إلى المستشفى الدولي بالمنصورة.

كشفت التحريات الأولية لمديرية أمن الدقهلية، تورط الأم في حادث العثور على 3 أطفال مذبوحين داخل قرية ميت تمامة، التابعة لمركز ومدينة منية النصر شمال محافظة الدقهلية، بعد اكتشاف مرورها بحالة نفسية سيئة الفترة الأخيرة، والعثور على السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة داخل المنزل، حيث تبين محاولتها التخلص من حياتها بعد تنفيذ الجريمة بالانتحار.

وكشفت التحريات الأولية أن السيدة من القرية، وأنها حاولت إنهاء حياتها بإلقاء نفسها أسفل عجلات جرار زراعي، وأثناء فحص البلاغ، وصل بلاغ آخر بالعثور على ثلاثة أطفال مذبوحين بنحر في الرقبة داخل منزلهم، بعد بلاغ الأهالي، وتبين أن السيدة التي كانت تحاول الانتحار هي أم الأولاد.

وبفحص البلاغ الثاني، تبين أن الأطفال مصابين بنحر بالرقبة داخل غرفة نومهم على الأرض، كما كشفت التحريات أن الأب مسافر خارج البلاد للعمل.