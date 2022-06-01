واعظة المنوفية المتطوعة: أعقد جلسات دينية بشكل أسبوعى بالمسجد لتعليم النساء

فريق المحافظات

فى بادرة مميزة ظهرت سيدة بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، تقوم بالقاء الدروس الدينية بأحد مساجد مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وذلك بشكل تطوعى بتصريح من وزارة الاوقاف المصرية.

وتقول تيسير محمد أبو الفتوح محيسن، صاحبة الـ47 عاما، المقيمة بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، انها خريجة كلية التربية قسم الرياضيات، وتعمل معلم أول أ رياضيات، بالإدارة التعليمية بشبين الكوم، وواعظة متطوعة بوزارة الأوقاف، والتى تعمل بمجال الدعوة والفتوى للنساء بأحد المساجد بمدينة شبين الكوم، فى إطار تقديم الدعوى والارتقاء بها.

وأضافت تيسير أنها تعشق العمل الدعوى والتوضيح لأمور الدين للسيدات واللاتى لا يتمكن من إلقاء الأسئلة الدينية للمشايخ، فتكون هى بمثابة المعلم الجديد الذى يساعد فى الوصول للمعلومات الدينية دون خوف أو حرج، مؤكدة أنه تقوم بعمل جلسات دينية بشكل أسبوعى بالمسجد لتعليم النساء أمور دينهم.



تيسير محمد ابو الفتوح محيسن



خلال حديثها لليوم السابع



كارنية الواعظة



كارنية الواعظة



