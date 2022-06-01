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هبوط مؤشرات البورصة المصرية بأولى جلسات شهر يونيو

الأربعاء، 01 يونيو 2022 02:48 م
هبوط مؤشرات البورصة المصرية بأولى جلسات شهر يونيو البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أولى جلسات شهر يونيو، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي 4.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 661.216 مليار جنيه.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.65%، ليغلق عند مستوى 10083 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 1717 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 12344 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 4073 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 1726 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 2596 نقطة.

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