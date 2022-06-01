وذكر راديو "نيوزيلندا" اليوم الأربعاء، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 1140 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة في نيوزيلندا 48 ألفا و739 حالة، وبلغ عدد المتعافين من الفيروس مليونا و120 ألفا و936 شخصا.