ولنجتون (أ ش أ)

سجلت وزارة الصحة النيوزيلندية 8 آلاف و316 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فى البلاد خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى مليون و170 ألفا و815 حالة.

وذكر راديو "نيوزيلندا" اليوم الأربعاء، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 1140 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة في نيوزيلندا 48 ألفا و739 حالة، وبلغ عدد المتعافين من الفيروس مليونا و120 ألفا و936 شخصا.

يذكر أن رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، أعلنت إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت الحكومة - في بيان أوردته قناة (فرانس 24) الإخبارية - إن الأعراض التي تبدو عليها طفيفة وبأنها ستخضع للحجر المنزلي لمدة 7 أيام.

ونشرت رئيسة وزراء نيوزيلندا عبر حسابها على موقع "إنستجرام" صورة لاختبار (كوفيد-19) الإيجابي الذي أجرته.

وجاءت إصابة أرديرن بعد أيام من إصابة شريكها كلارك جيفورد بالفيروس.

يشار إلى أن نيوزيلندا اتخذت إجراءات من الأكثر صرامة في العالم لمكافحة تفشي الجائحة في عام 2020، وسجلت 892 حالة وفاة بالفيروس، وهي من بين أدنى المعدلات في الدول المتطورة.