ننشر التقرير الطبي للطفل "ياسين" ضحية اصطدام سيارة مسرعة به في مدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

حصل اليوم السابع على التقرير الطبي للطفل "ياسين" ضحية اصطدام سيارة ملاكي مسرعة به، خلال عبوره الطريق بمنطقة سكنية في مدينة 6 أكتوبر، مما أسفر عن مصرعه، وتضمن التقرير الطبي الإصابات التي لحقت به قبل مفارقته الحياة، والتي تسببت في تدهور حالته الصحية ووفاته.

وسلم قائد السيارة الملاكي المتسبب في مصرع الطفل ياسين بالاصطدام به بمدينة 6 أكتوبر نفسه إلى قسم الشرطة، وتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

من جانبه قال أحد جيران أسرة الطفل الضحية، أن "ياسين " طفل بالصف الرابع الإبتدائي خلال عبوره الطريق بعد شراء بعض الاحتياجات من محل تجاري، اصطدمت به سيارة ملاكي مسرعة، مما أسفر عن إصابته بكسور ونزيف وكسر بالترقوة.

أضاف أنه تم نقل الطفل إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف، وكان قائد السيارة متواجدا حينها، ولكن عقب تحرك الإسعاف إلى المستشفى، غادر قائد السيارة المكان واختفى، ليسلم نفسه عقب ذلك إلى قسم الشرطة.

وقال جار أسرة الطفل أن الطفل فارق الحياة بعد مرور عدة ساعات على نقله إلى المستشفى لتدهور حالته الصحية.

وتسببت سيارة مسرعة في إنهاء حياة طفل بالصف الرابع الابتدائي خلال عبوره الطريق بمنطقة سكنية، لشراء الحلوى من محل تجاري بمدينة 6 أكتوبر، حيث تم نقله إلى المستشفى لإسعافه إلا أنه فارق الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق، تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نقل طفل إلى المستشفى مصابا بنزيف وكسور، نتيجة اصطدام سيارة به بمدينة 6 أكتوبر.

وانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين من خلال التحريات، أن سيارة ملاكي يسير قائدها بسرعة زائدة، صدمت الطفل خلال عبوره الطريق لشراء حلوى من محل تجاري.

تم نقل الطفل إلى المستشفى مصابا بكسور متفرقة بأنحاء جسده ونزيف، إلا أنه فارق الحياة، وفشلت محاولات إنقاذه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائد السيارة المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة للتحقيق.

