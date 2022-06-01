ننشر أسماء الفائزين في اللجنة النقابة لمديرية أوقاف كفر الشيخ

كفر الشيخ محمد سليمان

أسفرت انتخابات اللجنة النقابية للعاملين بمديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، عن فوز عادل محمد فرج نصير، بمقعد رئيس اللجنة النقابية، وفاز بمنصب العضوية كل من، أحمد محمد أبو شعيشع أحمد، على مصطفى محمد كشك، وأشرف إبراهيم الصعيدي، وحاتم هاشم المهدي.

كما فاز بالعضوية أحمد مصطفى محمود يوسف، وهاني رزق عبدالغنی، والسيد محمد السيد أبو المكارم، ويسرية محمود صادق سليمان، والسيد محمد الشيخ يوسف، وعبد الرازق على غازى الطريني، إبراهيم محمود محمد جبريل، خميس فتحى عبد الحميد محمد، عباس عبدالغني عبدالقادر صالح، ومحمد عبد السلام إسماعيل.

واعتمدت النتيجة من المستشار السيد العريني، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، رئيس اللجنة العامة للانتخابات، وسمير الهياتمي، القائم بأعمال مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ، وأحمد جلال عبد الرحمن، مندوب الوزارة، وعبد الغني الهابط، مدير الشئون القانونية.