نظام غذائى لمرضى البواسير.. تعرف على الأطعمة المسموحة والممنوعة

فاطمة ياسر

البواسير تعنى حدوث تورم فى الأوردة الموجودة بالقرب من فتحة الشرج، وتتسبب فى الشعور بألم شديد والتعرض لحكة ونزيف، وخلال هذا التقرير نتعرف على النظام الغذائى الأمثل لهم، والأطعمة المسموحة والممنوعة، وذلك وفقا لموقع "healthline".

وأشار التقرير إلى أن الإصابة بالإمساك من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بالبواسير، لذا فالنظام الغذائى له دور كبير فى الإصابة والوقاية.

وقدم التقرير الأطعمة المسموحة لمرضى البواسير، والتى تساعد فى العلاج، ومنها:

- الخضروات والفواكه

يحتويان على نسبة عالية من الألياف، لذا فتناولك لهما ينظمان حركة الأمعاء، ويجعل البراز أكثر ليونة، ويقلل من فرص الإصابة بالإمساك، كما أنهما يحتويان على مركبات الفلافونويد التى تساعد فى السيطرة على نزيف البواسير، لذا لا تتخلى عن طبق السلطة الخضراء وطبق سلطة الفواكه يوميا.

- البقوليات

تحتوى أيضا على الألياف، لذا فتناولك لها يعد من الحيل الجيدة التي تساهم في تنظيم حركة المعدة والأمعاء.

- المكسرات

تحتوى على الألياف، وأحماض الأوميجا 3، والبروتين، لذا فتناولك لها يعد من الحيل الجيدة التى تساهم بشكل كبير فى تقليل فرص الإصابة بالإمساك.

الأطعمة الممنوعة لمرضى البواسير

- المعجنات.

- منتجات الألبان.

- الوجبات السريعة.

- اللحوم الحارة.

- اللحوم المصنعة.