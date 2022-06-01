اليوم السابع
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أكرم القصاص
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نصائح "التعليم" لطلاب الثانوية العامة للتعامل مع البابل شيت.. إنفوجراف

الأربعاء، 01 يونيو 2022 11:26 ص
نصائح "التعليم" لطلاب الثانوية العامة للتعامل مع البابل شيت.. إنفوجراف البابل شيت

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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد امتحانات الثانوية العامة والتى تبدأ 20 يونيو فى المواد غير المضافة للمجموع و26 فى المواد الدراسية الأساسية ورقيا وفق نظام البابل شيت.
 
البابل شيت
البابل شيت
 
التأكد من كتابة البيانات الخاصة بك فى القسم العلوى من البابل شيت بخط جيد وبقلم أزرق جاف
 
استخدم "قلم رصاص خفيف" لتظليل الدائرة المناظرة لإجابتك حتى تتأكد من صحتها ولا تضطر للمسح والشطب
 
عند اتخاذ قرار نهائى بالإجابة الصحيحة (من وجهة نظرك) قم بتظليل الدائرة الصحيحة "بقلم جاف أزرق" مع مسح أى دوائر أخرى تم تظليلها بالرصاص.
 
تأكد من عدم تظليل أكثر من دائرة لكل سؤال لأن هذا يفقدك درجة السؤال
 
إذا قمت بتظليل دائرة بالقلم الجاف ثم أردت تغيير إجابتك، قم بوضع علامة X على الدائرة الخطأ ثم ظلل الدائرة الأخرى
 
الالتزام بهذه التعليمات مسئولية الطالب والإخلال بها لا يعد سببا للتظلم ولن يعتد به
 
يمكن للطالب طباعة النماذج المرفقة والتعود عليها قبل الامتحانات

التربية والتعليم

الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة

البابل شيت

التعامل مع البابل شيت


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