نجاح أول جراحتين بتقنية "الفاكو" مع زراعة عدسة للعين بمستشفى طيبة بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، عن نجاح إجراء أول جراحتين باستخدام تقنية (الفاكو) مع زراعة عدسة للعين، وذلك لأول مرة بمستشفى طيبة التخصصي بإسنا بالأقصر، حيث تعرف تقنية الفاكو أيضا بإسم "استحلاب عدسة العين"، وتعمل على إزالة المياه البيضاء من أمام عدسة العين، واستبدال العدسة المعتمة بأخرى صناعية سليمة وذلك، بالاعتماد على جهاز الموجات فوق الصوتية.

وتتميز هذه التقنية "الفاكو" أنها تحتاج لشق أصغر بكثر من الشق المعتاد لجراحات إزالة إعتام عدسة العين التقليدية، كما أن مضاعفاتها وأعراضها الجانبية وفترة النقاهة أقل بكثير من الجراحات التقليدية، حيث أجري الجراحة الطاقم الطبي المكون من الدكتور زكريا أحمد كمال استشاري طب وجراحات العيون بمستشفى طيبة التخصصي، والدكتورة دينا السيد استشاري التخدير، وبمشاركة متميزة من فريق التمريض المكون من كل من "محمد عبد الرضى - رانيا منصور - بسمة حسين - اسراء عبد الرضي - فني التخدير"، وتم إجراء العملية بتكلفة 300 جنية فقط تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل.

وفى نفس السياق أعلنت هيئة الرعاية الصحية، أنه لأول مرة بمستشفى طيبة التخصصي بمدينة إسنا بالأقصر، حقق أطباء جراحة التجميل والوجه والفكين نجاح جديد عبر إصلاح قطع العصب الوجهي الأيسر لمريض عمره 20 عاماً، وذلك بتكلفة 300 جنية فقط للعملية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وحضر المريض إلى طوارئ مستشفى طيبة بعد تعرضه لحادث وبعد فحصه من قبل الطبيب، تبين وجود قطع بالتفرع الشجيري الجبهى للعصب الوجهي الأيسر، مما أدى إلى عدم قدرة المريض على استخدام عضلات الوجه اليسرى وخاصة المسؤولة عن رفع الحاجب الايسر، وتم دخول المريض الى غرفة العمليات حيث تم إجراء استكشاف جراحى وإصلاح العصب الوجهي الأيسر بنجاح، وخروج المريض بصحة جيدة من المستشفى للمتابعة بالعيادات الخارجية بالمستشفى.